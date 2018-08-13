Первый канал запускает шоу «Голос 60+", участниками которого станут пенсионеры

Об этом сообщает сайт Znak.com. Он отмечает, что шоу стартует в сентябре, когда продолжится обсуждение пенсионной реформы. После объявления о предстоящем повышении пенсионного возраста в России, чиновники на разных уровнях усиленно начали продвигать идею активного долголетия.