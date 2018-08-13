Рэпер Оксимирон призвал выйти на митинг в Барнауле в поддержку фигурантов дел о мемах в соцсети ВКонтакте

Музыкант написал в Твиттере, что уровень несправедливости – запредельный, и Мария Мотузная, которую судят за картинки в соцсети, далеко не первая из тех, кто оказался в подобной ситуации. Оксимирон пишет, что по подобным делам были осуждены сотни людей. Среди них есть совершенно случайные, не имевшие на момент предъявления обвинений какой-либо четкой политической позиции или религиозных взглядов. Завтрашняя акция в Барнауле согласована с властями.