Рэпер Оксимирон призвал выйти на митинг в Барнауле в поддержку фигурантов дел о мемах в соцсети ВКонтакте
Музыкант написал в Твиттере, что уровень несправедливости – запредельный, и Мария Мотузная, которую судят за картинки в соцсети, далеко не первая из тех, кто оказался в подобной ситуации. Оксимирон пишет, что по подобным делам были осуждены сотни людей. Среди них есть совершенно случайные, не имевшие на момент предъявления обвинений какой-либо четкой политической позиции или религиозных взглядов. Завтрашняя акция в Барнауле согласована с властями.
Комментарии1
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tks 13 августа 2018 | 21:12
Хроники мордорствующего путизма.