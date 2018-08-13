Жителя Курска приговорили к 3,5 годам колонии за публикацию аудиозаписей в соцсети ВКонтакте

Дмитрия Мещерякова признали виновным по статьям о публичных призывах к терроризму и экстремизму. Где и когда был вынесен приговор – неизвестно. В сегодняшнем сообщении на сайте регионального управления СК говорится, что 2 года назад Мещеряков, когда ему еще не было 18 лет, опубликовал в соцсети ВКонтакте 3 аудиозаписи. Следователи решили, что таким образом он побуждал вступать в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».