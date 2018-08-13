Водителя российской съемочной группы, погибшей в Центральной Африке, поместили в тюрьму в целях безопасности
Пока он проходит по делу как свидетель, — сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство. Там также отметили, что группа российских следователей пока не приехала в Центральноафриканскую республику. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля.
Комментарии2
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tvitov66 13 августа 2018 | 21:04
Если бы его съели в целях безопасности, то это было бы ещё безопаснее
nds_01 13 августа 2018 | 21:13
Ну, да... Если советником президента ЦАР оказался человек с русской фамилией, а чуть ли не вся охрана президента состоит из россиян, то самое надежное место для уцелевшего свидетеля убийства - это, конечно, тюрьма. Помнится, у нас здесь тему безопасности в этом ключе начали развивать, еще когда Пусси сажали: мол, если их из тюрьмы выпустить, то оскорбленные православные сделают из них фарш. Примерно так обосновывал необходимость нахождения в изоляторе то ли следователь, то ли прокурор.