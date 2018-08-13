Водителя российской съемочной группы, погибшей в Центральной Африке, поместили в тюрьму в целях безопасности

Пока он проходит по делу как свидетель, — сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство. Там также отметили, что группа российских следователей пока не приехала в Центральноафриканскую республику. Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральной Африке в конце июля.