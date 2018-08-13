ФСИН объявила об открытии СИЗО в Капотне после реконструкции
Как говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний, этот изолятор позволит существенно разгрузить учреждение ФСИН в Москве и решить проблему с помещениями для работы следователей и адвокатов. К концу года в СИЗО планируют поместить до 500 человек. При реконструкции учитывались западноевропейские нормы площади на одного арестованного, — добавили в службе.
Комментарии8
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jetsam 13 августа 2018 | 20:40
это там, где ежедневно сероводород бьет нормы в разы?
симптоматично....
blinorozhiy_chmo 13 августа 2018 | 20:41
Поздравляем доморощенную продажную либеральную оппозицию с новым пятизвездочным отелем (бесплатным, все включено)!!!
Ю а велком!!! ))))
polsan 13 августа 2018 | 20:48
blinorozhiy_chmo: тебя туда первого и посадят, потом расскажешь тут на сайте, какой ты герой! ))
antiboh 13 августа 2018 | 20:53
"Больше п...тюрем хороших и разных"(ВВМ)
polikarpich 13 августа 2018 | 21:03
blinorozhiy_chmo: А почему ты так уверен, что купленные путриоты там первыми не окажутся?
lager23 13 августа 2018 | 21:09
polikarpich: к «блинорожего чмошника» мозг с грецкий орех, ему не дано видеть «завтрашний день»... :)
sasass 13 августа 2018 | 20:41
Шириться коррупционная власть и одновременно сужаются ее мозги...
lager23 13 августа 2018 | 21:05
Гниды...