ФСИН объявила об открытии СИЗО в Капотне после реконструкции

Как говорится в сообщении Федеральной службы исполнения наказаний, этот изолятор позволит существенно разгрузить учреждение ФСИН в Москве и решить проблему с помещениями для работы следователей и адвокатов. К концу года в СИЗО планируют поместить до 500 человек. При реконструкции учитывались западноевропейские нормы площади на одного арестованного, — добавили в службе.