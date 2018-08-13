В Малави напали на журналистов Би-би-си, которых по ошибке приняли за участников ритуальных убийств

Телеканал сообщил, что его сотрудники занимались расследованием. Они разбирались в обстоятельствах серии убийств в Малави. Местные жители считают, что эти преступления совершают последователи черной магии. Журналистов закидали камнями, одному из них порезали костюм. После того, как репортеры показали пресс-карты, атака только усилилась. Сотрудников Би-би-си спасли местные полицейские. После этого происшествия канал был вынужден прекратить расследование.