В Малави напали на журналистов Би-би-си, которых по ошибке приняли за участников ритуальных убийств
Телеканал сообщил, что его сотрудники занимались расследованием. Они разбирались в обстоятельствах серии убийств в Малави. Местные жители считают, что эти преступления совершают последователи черной магии. Журналистов закидали камнями, одному из них порезали костюм. После того, как репортеры показали пресс-карты, атака только усилилась. Сотрудников Би-би-си спасли местные полицейские. После этого происшествия канал был вынужден прекратить расследование.
Комментарии3
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hastings 13 августа 2018 | 20:39
Как же эти журналисты выглядели, что их за колдунов-людоедов приняли? :/
sg96 13 августа 2018 | 20:56
hastings:
Все журнашлюхи из ББС выцглядят как людоеды..
sasass 13 августа 2018 | 21:03
Наших бы убили...