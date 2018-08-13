Число детей, госпитализированных после отравления в детском лагере в Дагестане, выросло до 86 человек
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Лагерь «Спартак» приостановил работу, Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Помимо детей заболели 3 сотрудника.
Комментарии2
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grablu_rossiu 13 августа 2018 | 20:37
Система казнокрадов травила детей свалками, потом сжигала в кинотеатрах, теперь травит едой. Так вот что такое стабильность по-путински.
sasass 13 августа 2018 | 20:44
Куда не сунься везде дети травятся - взрослым проще - у них уже противоядие выработалось , что ли...