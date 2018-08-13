Суд в Мытищах отказался арестовать водителя автобуса, который сбил пешеходов

Об этом сообщает агентство ТАСС. В суде уточнили, что какая-либо другая мера пресечения не избиралась. По версии следствия, 29-летний Альберт Гетоков за рулем рейсового автобуса сбил людей на нерегулируемом пешеходном переходе, 3 человека были госпитализированы.