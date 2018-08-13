Суд в Мытищах отказался арестовать водителя автобуса, который сбил пешеходов
Об этом сообщает агентство ТАСС. В суде уточнили, что какая-либо другая мера пресечения не избиралась. По версии следствия, 29-летний Альберт Гетоков за рулем рейсового автобуса сбил людей на нерегулируемом пешеходном переходе, 3 человека были госпитализированы.
Комментарии3
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sasass 13 августа 2018 | 20:46
Сумел откупиться , что ли прохвост....
satttana_perrrkele 13 августа 2018 | 20:51
водитель автобуса, судя по имени и фамилии, даг.
Не слишком сильно люблю я выходцев "оттудова", но следует признать, что это не бандючок, не ворьё, а пахарь (вкалывал по 10-14 часов в день, на маршруте). Арестовывать для чего? Как сбил, почему, доля вины в проиществии - для этого и нужен суд. Поводов и причин для ареста ДО судебного разбирательства, нет
manes 13 августа 2018 | 20:57
Что это с судом? Должен был сразу приговорить к расстрелу.