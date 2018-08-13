В России суд впервые выписал штраф за отсутствие маркировки «иностранный агент» на странице в Фейсбуке
Решение в отношении правозащитной организации «Человек и закон» вынесено в Йошкар-Оле. Штраф составил 300 тысяч рублей. Это решение будет обжаловано, — сказала «Эху» Елена Першакова – юрист фонда «Общественный вердикт», который представлял интересы правозащитной организации в суде.
Организация «Человек и закон» была внесена в список иностранных агентов в 2014-ом году. Спустя 2 года, ее оштрафовали на 150 тысяч рублей за то, что публикация в блоге одного из сотрудников организации не содержала маркировку «иностранный агент».
Комментарии6
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hz6691 13 августа 2018 | 20:33
Приготовиться Трампу за публикации в Твиттере.
blinorozhiy_chmo 13 августа 2018 | 20:48
А что. Штраф абсолютно законный.
Не заплатят вовремя - увеличить в 3 раза.
Не заплатят вовремя увеличенный штраф - сажать.
А как еще нам с ними поступать с продажными иностранными агентами?!
testmeter 13 августа 2018 | 20:56
blinorozhiy_chmo: А у тебя какая маркировка?
Чтобы было в рифму с "иностранным агентом", предлагаю: "рассеянский пургент"
shplint_05 13 августа 2018 | 21:04
Говорят, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Какого чёрта? Годами длятся суды, присуждаются штрафы, а потом их никто не платит. Европейский Университет в Петербурге закрыли, вмешался Кудрин, и снова открыли. Когда, наконец, все эти НКО и их вельможных покровителей вырежут?
taglit 13 августа 2018 | 21:05
blinorozhiy_chmo: козёл, ну я иностранный агент, пиши штраф. Полегчало?! Фак ю вери мач!!
andy66 13 августа 2018 | 21:04
желтые звезды еще не нужно нашивать при выходе из дому? (((