Суд в США отказался прекратить дело в отношении компании бизнесмена Евгения Пригожина
«Конкорд менеджмент энд консалтинг» обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Судья отклонила аргумент компании о том, что назначение спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным, и он не имел полномочий выдвигать обвинения, — сообщает агентство Reuters. В СМИ Евгения Пригожина называют «поваром Путина».
Комментарии18
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kryimzdick 13 августа 2018 | 20:07
Попались в цепкие лапки американского правосудия. Куды бечь?
lehich 13 августа 2018 | 20:09
kryimzdick: В Мумитроллию
cattt 13 августа 2018 | 20:16
lehich: Ни чего ЦРУ в и там найдет, достаточно выехать за границу.
patrikk_1 13 августа 2018 | 20:17
Суд в США отказался прекратить дело в отношении компании бизнесмена Евгения Пригожина...
Предложите ему сделку, новое имя, новую внешность.
semia 13 августа 2018 | 20:23
Обидели Пригожина нашего. Он же 9 лет отсидел на вовлечение несовершеннолетних в проституцию и за рэкет. это же Вовкин чувак.Так нет,говорят в США ,мол им там и своего криминала хватает, а тут Путин пригожина навязывает!
multipulti 13 августа 2018 | 20:48
patrikk_1: -ты как будто не при чем ,твоего шефа мудохают!
lehich 13 августа 2018 | 20:18
cattt: Не его, так его дзеньги. Пусть портянки готовятся к сокращению, точнее, к написанию заявления "по собственному", без отработки. БУ-ГА-ГА
hiryrg 13 августа 2018 | 20:23
kryimzdick: В офшоры - ясен пень. Они все туда бегут, гниды.
ockovtiratel 13 августа 2018 | 20:12
А ВсеЛжец давеча юродствовал, мол все обвинения против "Конкорда" в американских судах распадаются и дела закрываются. Опять его не так поняли? Или как обычно звиздел?
seryj_wolk 13 августа 2018 | 20:12
Бедный Пригожин. Ни тебе теперь на яхте поплавать где -нибудь на Гавайях, ни на горнолыжный курорт куда-нибудь в Европу, ни в Турцию, ни даже в Таиланд. Только Сочи и Крым с какашками.
konogen 13 августа 2018 | 20:13
"Ай Моська..." Крылов умный был дядька...
eduard53 13 августа 2018 | 20:13
И название какое импортно-пригоже-кошерное - конкорд-менеджмент-консалтинг!
А вы всё - повар, повар ... Это же не какая-нить "Шаурмания" ...
cromwel 13 августа 2018 | 20:14
Наш независимый суд так опрометчиво не поступил бы.
henry52 13 августа 2018 | 20:15
Ну, может быть, что хотя-бы "проклятые пиндосы" этой крысе хвост прищемят...
fontendet 13 августа 2018 | 20:16
И ведь это еще вежливое американское правосудие.
Представим себе чтобы сделали с ними тут - если бы какая-то частная (незаконная в том числе по законам РФ) военная компания атаковала российских миротворцев например в Молдавии и при этом глава этой компании еще бы имел бизнес в РФ - чтобы тут с ним сделали наши суды.
Адвокат дьявола выиграть в США не сможет, тк там для этого есть и суды присяжных и независимость судей.
Пригожин уже становится международным террористом, причем спонсируемым напрямую из федбюджета РФ, причем террористом по законам РФ - надо лишь зафиксировать хотя бы один случай насилия его наемников к местному населению где-либо, а таковых случаев полно, просто не оформлено, пока…
omantic 13 августа 2018 | 20:24
Пригожин покайся ! Тебе скидка будет !
sasass 13 августа 2018 | 20:25
Деньги варит для Путина , что ли...
n_alekhin 13 августа 2018 | 20:51
Так пусть предложит свои "услуги" Госдепу в смысле, супчик сварить, шашлычок или кого "бритовкой по горлышку и в колодец"!