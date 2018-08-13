Суд в США отказался прекратить дело в отношении компании бизнесмена Евгения Пригожина...

«Конкорд менеджмент энд консалтинг» обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Судья отклонила аргумент компании о том, что назначение спецпрокурора Роберта Мюллера было незаконным, и он не имел полномочий выдвигать обвинения, — сообщает агентство Reuters. В СМИ Евгения Пригожина называют «поваром Путина».