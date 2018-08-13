Компания «Тикет Мастер» решила закрыть принадлежащие ей сервисы по перепродаже билетов на концерты
Компания «Тикет Мастер» решила закрыть принадлежащие ей сервисы по перепродаже билетов на концерты и другие массовые мероприятия. Об этом сообщает ВВС. Сайты Seatwave и GetMeIn подвергаются резкой критике из-за того, что их активно используют профессиональные спекулянты. Оба сервиса прекратят работу в октябре. На сайте «Тикет Мастер» останется возможность продавать купленные билеты, но лишь по себестоимости или по меньшей цене. При этом система будет взимать с покупателя комиссию в размере 15%.
Как заявили в компании, фанаты устали видеть, как билеты исчезают из официальной продажи, чтобы появиться на сайтах вторичного обращения втридорога, поэтому пришлось принять меры.
Комментарии1
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taglit 13 августа 2018 | 20:34
ой ваавой?! а что с рублём?! помер?!!