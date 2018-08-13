Рэпер Оксимирон призвал жителей Барнаула завтра выйти на акцию за свободный интернет

Об этом он написал в Твиттере. Музыкант призвал поддержать обвиняемых по делам о картинках в соцсети ВКонтакте, в частности, он вступился за жительницу Барнаула Марию Мотузную, которую судят за картинки про религию и темнокожих – девушка сохранила их в соцсети 2 года назад. В июле стало известно о целой серии дел по статьям об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды из-за мемов во ВКонтакте. Завтрашняя акция в Барнауле согласована с властями.