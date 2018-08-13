Минфин разработал проект поправок о введении экологического налога
Об этом сообщает газета Ведомости. В министерстве подсчитали, что сейчас неналоговая плата за негативное воздействие на окружающую среду собирается плохо. В связи с этим, в министерстве предлагают признать платеж налогом и установить фиксированные ставки за выбросы, начиная с 2020-ого года.
Комментарии13
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seryj_wolk 13 августа 2018 | 20:06
Прямо, как в сказке про Колобка. По амбарам помели, по сусекам поскребли. Глядишь и новый налог нарисовался.
antiboh 13 августа 2018 | 20:08
seryj_wolk: Это с какого же гороха им в за.. пришла идея налога на выхлоп? Скоро,большинству россиян не с чего будет пукать..
pyfrjvsqfldjrfn 13 августа 2018 | 20:20
//признать платеж налогом и установить фиксированные ставки за выбросы//
...да я семь шкур с тебя спущу...
tvitov66 13 августа 2018 | 20:29
pyfrjvsqfldjrfn: 26 сент. 2016 г. наш нацЛидер распорядился не повышать налоги ... но похоже не запретил вводить новых
rampa 13 августа 2018 | 21:08
tvitov66: да и про не повышение существующих благополучно забыл. НДС не даст соврать ))))
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 20:10
seryj_wolk:
а как же! Минприроды сократило расходы на экологию, прибавив оклады своим функционерам - надо же обложить всех данью - денег у Минприроды нет - так что вы там держитесь! и хорошего вам настроения
tvitov66 13 августа 2018 | 20:38
archibald_dandy_esquire: Это и есть долгожданный налог на воздух
antiboh 13 августа 2018 | 20:46
tvitov66: нее штовы,на воздух ещё будет..
hastings 13 августа 2018 | 20:37
seryj_wolk: экология денег стоит. Нужен налог на газы.
cromwel 13 августа 2018 | 20:18
Че мучиться, далее надо ввести налог на выдыхаемый воздух. Надо до же паразитам чем то кормиться.
tks 13 августа 2018 | 20:31
Всё, что вы хотели знать о правительстве, но боялись спросить: ТАМ тупые путинские дебилы.
sasass 13 августа 2018 | 20:31
Народ Подмосковья освободят от налога , там воздух уже не дыхательный ...
sparky 13 августа 2018 | 20:43
Я ничего не путаю, вроде бы кто-то на самой вершине вертикали обещал не вводить новых налогов.
Он, правда, и про повышение пенсионного возраста тоже что-то говорил, но это было в другой каденции, поэтому то был старый вождь, а для его же нового, кто старое помянет, тому и ... ой, нынче много способов наказать, в этом рост налицо.
Но про налоги вроде недавно было. Или тоже в прежнем обличии. Если в в прежнем, то не считово.