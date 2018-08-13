Минфин разработал проект поправок о введении экологического налога

Об этом сообщает газета Ведомости. В министерстве подсчитали, что сейчас неналоговая плата за негативное воздействие на окружающую среду собирается плохо. В связи с этим, в министерстве предлагают признать платеж налогом и установить фиксированные ставки за выбросы, начиная с 2020-ого года.