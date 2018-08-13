Представители оппозиции на выборах мэра Москвы собираются опробовать новую тактику выражения протеста

Появилась идея агитировать избирателей за порчу бюллетеней, — пишет сайт Znak.com. Одним из сторонников такого варианта является муниципальный депутат Хорошевского района Любовь Якубовская. Она ведет активную работу по продвижению этого варианта в соцсетях. В интервью Znak.com Якубовская сказала, что идею поддержали дружественные муниципальные депутаты, а за неделю до выборов стоит ждать совместного заявления на этот счет ряда известных москвичей. Сайт отмечает, что за подобную агитацию может последовать наказание от Центризбиркома, однако оно грозит лишь в случае, если авторы идеи решат выпускать специальную агитационную продукцию или покупать рекламу в СМИ. Если они будут агитировать за порчу бюллетеней без дополнительных затрат – им ничего не грозит.