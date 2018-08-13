Представители оппозиции на выборах мэра Москвы собираются опробовать новую тактику выражения протеста
Появилась идея агитировать избирателей за порчу бюллетеней, — пишет сайт Znak.com. Одним из сторонников такого варианта является муниципальный депутат Хорошевского района Любовь Якубовская. Она ведет активную работу по продвижению этого варианта в соцсетях. В интервью Znak.com Якубовская сказала, что идею поддержали дружественные муниципальные депутаты, а за неделю до выборов стоит ждать совместного заявления на этот счет ряда известных москвичей. Сайт отмечает, что за подобную агитацию может последовать наказание от Центризбиркома, однако оно грозит лишь в случае, если авторы идеи решат выпускать специальную агитационную продукцию или покупать рекламу в СМИ. Если они будут агитировать за порчу бюллетеней без дополнительных затрат – им ничего не грозит.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mozhem_povtorit 13 августа 2018 | 20:05
Даже испортить бюллетень значит поучавствовать в этом цирке по переназначению Собянина.
blinorozhiy_chmo 13 августа 2018 | 20:18
Какая еще новая тактика?)
Не надо! Все давно придумано.
Надо как учил кумир и вождь доморощенной либеральной оппозиции г-н придурок Павленский - приколотить причинные органы к брусчатке, но только коллективно.
Ну или продемонстрировать массовое запахивание мороженных куриц туда, куда это любят публично запихивать герои либерального протеста "Бешеные Вагины" /как они сами себя назвали/. )))
shplint_05 13 августа 2018 | 21:13
На "новую тактику" есть новая практика - превентивный арест активистов и помещение на 2-3 месяца в только что открывшееся новое СИЗО в Капотне. Пусть обновят.
kataev_ Дмитрий Катаев 13 августа 2018 | 20:24
mozhem_povtorit: Жить в обществе и быть свободным от общества - невозможно. Не участвовать в выборах тоже значит "участвовать в этом цирке", причем в пользу Собянина, потому что не участвовать будут пофигисты (их % постоянен) и оппозиция.
vilingrad 13 августа 2018 | 20:22
Лучше показывать факи...но, конечно, в карманах.
piter_ug 13 августа 2018 | 20:33
Протестовать можно по-разному.
Можно идти на Сахарова-Болотную.
А можно пойти на избирательный участок и спокойненько отправить оленевода в тундру.
lion64__2 13 августа 2018 | 20:55
На выборы надо ходить, надо голосовать. Если не нравится собачанин, проголосовать за других кандидатов. Всё равно по хомячьей воле не будет, унитаз-обвальные, гудковы, прочие яшины никому не нужны.
sasass 13 августа 2018 | 21:09
С властью бороться при помощи вандализма бесполезно - в запаснике у них полно новых бюллетеней ...