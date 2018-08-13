Авиабилеты за границу дорожают из-за падения курса рубля
Повышение цен должно произойти в ближайшую среду, — рассказал в эфире РБК коммерческий директор сервиса «Билетикс» Игорь Константинов.
Константинов отметил, что российские туристы уже отреагировали на изменение курса. За последние несколько дней объем продаж авиабилетов за рубеж вырос на 30%. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается.
Комментарии9
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patrikk_1 13 августа 2018 | 20:14
Авиабилеты за границу дорожают из-за падения курса рубля...
Шеф, всё пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает… я убью его...
diximania1948 13 августа 2018 | 20:20
patrikk_1: Дурачок.
r88w556xl4 13 августа 2018 | 20:25
Бабке данко теперь дороже билеты в Майями выйдут. Она ж туда регулярно за госдеповскими гонорарами наведывается.
raffal 13 августа 2018 | 21:06
r88w556xl4:
Так ведь не только бабки и не только в Майами летают. Миллионы россиян ежегодно бывают заграницей и пользуются воздушным транспортом.
Смысл информации о другом. О том, что мера суверенитета России во многом ограничена только намёком, слухами, потому как нового витка санкций не было. Причём российский рубль к слухам не устойчив, а американский доллар уже полтора века стоит незыблем и всё никак не дождётся прогнозируемого ему "кирдыка";)
Да, ещё, госдеп это министерство иностранных дел США и гонорарами не ведает. Как и, полагаю, и МИД России.
ramun 13 августа 2018 | 20:18
За границу,русские на танках норовят прокатиться.
Или на камазах.Им билеты ни к чему.
tvitov66 13 августа 2018 | 20:24
ramun: вы ничего не понимаете в настоящих ПРОРЫВах! Особенно в прорывах пуканов :)))
vilingrad 13 августа 2018 | 20:19
Ван вэй тикет... ту зе Моон...(синий синий иней:)
lager23 13 августа 2018 | 20:27
На 19 год в гениальной «путенской действительности» понос чередуется с золотухой, а дурь с маразмом.
hiryrg 13 августа 2018 | 20:33
Одна "хорошая" новость сменяется другой "хорошей" новостью. Но не беда - будем летать в Крым наш только. И сколько билет не будет стоить...