Замглавы «Молодой гвардии» Единой России в Волгограде задержали после ДТП с четырьмя погибшими
Авария произошла в конце прошлой недели. Об этом сообщает Lenta.ru. По предварительным данным, 22-летний Ренат Булатов во время обгона врезался в автомобиль на встречной полосе. Среди погибших – двое детей, девочки 5 и 7 лет.
Комментарии3
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murad_manapov 13 августа 2018 | 19:40
ренат ни разу неуеновэн
ura_123 13 августа 2018 | 19:40
Они могли вырасти и стать либералами... молодая гвардия на марше.
kp6ic 13 августа 2018 | 19:40
4 человека угробил. через несколько лет по удо выйдет, если вообще не отмажут. безумцы.