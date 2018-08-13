11 богатейших российских бизнесменов за день потеряли 3 миллиарда долларов из-за инициативы помощника президента
Об этом сообщает агентство Bloomberg. Оно уточняет, что это произошло 10 августа на следующий день после того, как помощник президента Андрей Белоусов в письме на имя Владимира Путина предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний. Как уточняет Bloomberg, больше всех потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось более чем на 830 миллионов долларов.
Тем временем, Российский союз промышленников и предпринимателей попросил Владимира Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов. Об этом сообщает РБК.
Комментарии6
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agamasat 13 августа 2018 | 19:37
знал бы дурак, как его слово отзовется, вырвал бы себе язык. Но знали бы предприниматели, как отзовется слово дурака... - может и дураки бы у нас перевелись?)
patrikk_1 13 августа 2018 | 19:40
11 богатейших российских бизнесменов за день потеряли 3 миллиарда долларов из-за инициативы помощника президента...
Пожалуйтесь Мишке Ходорковскому, он этому хлыщу Андрею Белоусову руки и ноги переломает.
cattt 13 августа 2018 | 19:37
Да, "бизнесмены" потерпели убытки, вактически, от пукина, вот пускай он им и возмещает.
kryimzdick 13 августа 2018 | 19:39
Ветер им в спину
henry52 13 августа 2018 | 19:39
И чо? Говоруну даже по репе не настучали?
chubazzl 13 августа 2018 | 19:40
Нужна мобилизационная экономика