11 богатейших российских бизнесменов за день потеряли 3 миллиарда долларов из-за инициативы помощника президента...

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Оно уточняет, что это произошло 10 августа на следующий день после того, как помощник президента Андрей Белоусов в письме на имя Владимира Путина предложил изъять 500 миллиардов рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний. Как уточняет Bloomberg, больше всех потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось более чем на 830 миллионов долларов.

Тем временем, Российский союз промышленников и предпринимателей попросил Владимира Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов. Об этом сообщает РБК.