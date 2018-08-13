Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования
Не позднее завтрашнего дня страна-хозяйка международного песенного конкурса должна перевести 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу. Власти Израиля уже получили письмо, в котором говорится, что до сих пор нет ясности по поводу готовности государства профинансировать Евровидение, которое должно пройти в следующем году.
Комментарии4
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moisha_sekilman 13 августа 2018 | 19:17
Что у хохлов, что у жидов природная жадность перевешивается в наружу.
patrikk_1 13 августа 2018 | 19:26
Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования...
Да есть у них деньги, есть. Вы их припугните хорошенько, дайте в зубы рукояткой Маузера и они заплатят как шёлковые.
bereshliberalivjamu 13 августа 2018 | 19:20
Шо шоломные гасподаре шекели зажали.
henry52 13 августа 2018 | 19:37
Правильно делают: не хрен за всякую пургу деньги платить...