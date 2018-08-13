Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия финансирования...

Не позднее завтрашнего дня страна-хозяйка международного песенного конкурса должна перевести 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу. Власти Израиля уже получили письмо, в котором говорится, что до сих пор нет ясности по поводу готовности государства профинансировать Евровидение, которое должно пройти в следующем году.