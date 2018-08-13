Нефть этим вечером заметно дешевеет
Стоимость барреля марки Брент упала за последние 2 часа на 2% и сейчас составляет 71,5 долларов. Аналитики объясняют падение нефтяных котировок, прежде всего, опасениями за судьбу турецкой экономики.
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Стоимость барреля марки Брент упала за последние 2 часа на 2% и сейчас составляет 71,5 долларов. Аналитики объясняют падение нефтяных котировок, прежде всего, опасениями за судьбу турецкой экономики.
Комментарии5
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ostapbey 13 августа 2018 | 19:13
А бензин опять подорожает.
Галоша даже..
jetsam 13 августа 2018 | 19:18
нефть и турция.
кокосы и россия.
пальмы и госдума.
на первый взгляд - никакой связи.
ошибаетесь!
аналитики уверяют - от этого и зависит экономика мира.
kryimzdick 13 августа 2018 | 19:22
Значит, рубль гикнется еще больше
ura_123 13 августа 2018 | 19:26
Опять Обама с англичанкой гадють! Только нацлидер наобещал с три короба как на тебе, опять нож в жоп...в спину конечно)))
lager23 13 августа 2018 | 19:31
Так наш альфа самец на нервной почве станет альфа принимающим....