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19:03, 13 августа 2018

Падение курса турецкой лиры сегодня продолжилось

Центробанк страны предпринял ряд мер, направленных на укрепление финансовой системы, однако это не помогло успокоить инвесторов, — пишет газета «Ведомости». Издание приводит мнение аналитиков, которые считают, что помочь Анкаре не смогут ни Пекин, ни Москва. Между тем, падение курса турецкой лиры продолжает влиять на другие развивающиеся экономики стран.

Комментарии

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seryj_wolk 13 августа 2018 | 19:17

Потуг зятя Эрдогана оказалось недостаточно. Турецкая лира находится в поисках дна.
То же ждет и тугрик рфии. Нефть начала падать.

jetsam 13 августа 2018 | 19:22

по крайней мере - все можно свалить на эрдогана.
это он и лиру уронил и рубль уронил.
и еще- пенсионный возраст подпортил и наша пенсии хочет отобрать.

еще чуть-чуть и придется вспомнить - он еще и наш самолет в сирии в спину отпомидорил...

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