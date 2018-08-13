Падение курса турецкой лиры сегодня продолжилось

Центробанк страны предпринял ряд мер, направленных на укрепление финансовой системы, однако это не помогло успокоить инвесторов, — пишет газета «Ведомости». Издание приводит мнение аналитиков, которые считают, что помочь Анкаре не смогут ни Пекин, ни Москва. Между тем, падение курса турецкой лиры продолжает влиять на другие развивающиеся экономики стран.