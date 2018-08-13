Страховщики предлагают ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО

В соответствующем проекте поправок в закон говорится, что сообщать страховой компании о ДТП необходимо максимум в течение пяти дней. Документ подготовил Российский союз автостраховщиков. Подобное ограничение позволит сэкономить страховым компаниям деньги, — считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Сейчас требования в пятидневный срок уведомлять о ДТП страховую компанию относится только к водителям, которые оформили аварию без вызова полиции по европротоколу.