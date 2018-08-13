Адвокаты одной из фигуранток так называемого дела «Нового величия» призывают отказаться от несанкционированной акции...

Матери обвиняемых с этой позицией согласны, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.

Заявления защитников обвиняемых последовали за предупреждениями московской мэрии, которая призвала отменить акцию под названием «Марш матерей» из-за того, что мероприятие не согласовано. Марш должен состояться 15-го августа. Его организаторы предлагают пройти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда с детскими игрушками в руках. Таким образом, авторы идеи хотят выступить в защиту фигуранток дела «Нового величия».