Адвокаты одной из фигуранток так называемого дела «Нового величия» призывают отказаться от несанкционированной акции
Матери обвиняемых с этой позицией согласны, — рассказала «Эху Москвы» адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова.
Заявления защитников обвиняемых последовали за предупреждениями московской мэрии, которая призвала отменить акцию под названием «Марш матерей» из-за того, что мероприятие не согласовано. Марш должен состояться 15-го августа. Его организаторы предлагают пройти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда с детскими игрушками в руках. Таким образом, авторы идеи хотят выступить в защиту фигуранток дела «Нового величия».
Комментарии2
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dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 19:12
Не все же такие попы Гапоны как навальнер.
patrikk_1 13 августа 2018 | 19:23
Адвокаты одной из фигуранток так называемого дела «Нового величия» призывают отказаться от несанкционированной акции...
Да насрать им на Анну Павликову и Мирию Дубовик, им бы лишь бы попиариться на людском горе.