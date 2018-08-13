Леонид Слуцкий объяснил появление дорогой недвижимости у своей дочери
По словам депутата, дом строил будущий муж Ирины Слуцкой.
Депутат утверждает, что лишь немного помог будущему мужу своей дочери со строительством дома. Об этом Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что дом был возведен «с нуля», и оценка в 140 миллионов рублей, приведенная «Новой газетой», завышена. Также депутат обвинил издание в разглашении персональных данных своей дочери.
«Новая» подробно разобрала ответ парламентария. Газета, ссылаясь на документы Росреестра, пишет, что Ирина Слуцкая не строила дом, а купила его в 2014 году по договору купли-продажи. Кадастровый номер был присвоен зданию еще в 2013 году. Кроме того, «Новая» обращает внимание, что в то время, судя по снимкам в Instagram, дочь Слуцкого вовсе встречалась с другим мужчиной. Также издание подчеркивает, что имеет право на публикацию этих сведений, поскольку они представляют общественную значимость.
По данным «Новой газеты», дом Ирины Слуцкой находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк». На момент покупки дочери депутата было 23 года, она работала ассистентом главного редактора глянцевого издания Harper’s Bazaar.
Комментарии13
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ostapbey 13 августа 2018 | 19:09
Ышшшо адын борзой щщенннок.
И никакой коррупции даже.
patrikk_1 13 августа 2018 | 19:19
Леонид Слуцкий объяснил появление дорогой недвижимости у своей дочери...
На... Смотри не неё!
Са... Не, ну все ж тут понятно:
Са... Нашла себе лоха.
Ла... Ла-ла-ла-ла-ла.
На... Сто пудов, не москвичка.
Са... А муж и не знает...
Са... Вот позорище!
Ла... Ла-ла-ла-ла-ла...
slavac 13 августа 2018 | 19:15
Нда-а... не срослось ))
seryj_wolk 13 августа 2018 | 19:24
slavac: Вот болван! Даже правдоподобно соврать не в состоянии. Может только внаглую к женщинам под юбки залезать. Ублюдок.
splin2 13 августа 2018 | 19:38
seryj_wolk: Кого ни копни в руководстве, у всех дорогая недвижимоть, на которую честно надо трудиться с момента рождения до выхода на пенсию по новым правилам.
guerrilleros 13 августа 2018 | 19:16
Экий робкий крадун. Нет ,чтобы стукнуть по столу кулаком : я путенский пехотинец ,мне красть дозволено высшим указом . Нет , водит опкой ,как нашкодившая гимназистка ,я не я... Тьфу ,мля ,позорище.
svetnik55 13 августа 2018 | 19:16
Как же наосточертело враньё этих воров.
cromwel 13 августа 2018 | 19:18
Ну че пристали к слуге народа!
hangman19 13 августа 2018 | 19:20
Столб зарезервирован зайчуткой
lager23 13 августа 2018 | 19:27
Слуцкий врёт, он путенский выкормыш взращённый на цинизме, аморальности и лжи, типичный путераст!
ura_123 13 августа 2018 | 19:29
Насекретарила)))
sparky 13 августа 2018 | 19:33
Чем дальше, тем больше у депутанов и чиновников финансово-гениальных детей (ну в крайнем случае зятьев), а не только жен.
Генетика, понимаш, дополнительная финансовая хромосома. Можно её купить. Дорого.
abuvgrobu 13 августа 2018 | 19:37
На его, якобы, шашни с либеральным бабьем наплевать, как бэ.. А вот за подобные штучки он ворёнок паскудный и более никто..