Леонид Слуцкий объяснил появление дорогой недвижимости у своей дочери...

По словам депутата, дом строил будущий муж Ирины Слуцкой.



Депутат утверждает, что лишь немного помог будущему мужу своей дочери со строительством дома. Об этом Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что дом был возведен «с нуля», и оценка в 140 миллионов рублей, приведенная «Новой газетой», завышена. Также депутат обвинил издание в разглашении персональных данных своей дочери.

«Новая» подробно разобрала ответ парламентария. Газета, ссылаясь на документы Росреестра, пишет, что Ирина Слуцкая не строила дом, а купила его в 2014 году по договору купли-продажи. Кадастровый номер был присвоен зданию еще в 2013 году. Кроме того, «Новая» обращает внимание, что в то время, судя по снимкам в Instagram, дочь Слуцкого вовсе встречалась с другим мужчиной. Также издание подчеркивает, что имеет право на публикацию этих сведений, поскольку они представляют общественную значимость.

По данным «Новой газеты», дом Ирины Слуцкой находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк». На момент покупки дочери депутата было 23 года, она работала ассистентом главного редактора глянцевого издания Harper’s Bazaar.