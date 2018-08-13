Владимир Жириновский решил зарегистрировать новую расшифровку аббревиатуры ЛДПР
По словам лидера политической организации, еще одним названием станет «Легендарная державная партия России». Об этом Жириновский сказал радиостанции «Говорит Москва». Он отметил, что сегодняшний политический лексикон – это остаток советского режима, и его нужно обновлять.
Комментарии14
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ugiazov 13 августа 2018 | 18:34
Пусть попросит дорогих россиян. Ему так расшифруют. Мне неудобно написать что я придумал.
polsan 13 августа 2018 | 18:42
ugiazov: Вы правы, просто такое на ум приходит, что писать тут неудобно! ))
Хотелось бы у самого Жириновского спросить, а что легендарного а их партии и в чём их державность может заключаться? Тут тоже, такое в голову лезет, уж простите! ))
rampa 13 августа 2018 | 18:44
polsan: столько лет в Думе просидеть это ли не легенда? )))
rampa 13 августа 2018 | 18:42
молодец Жириновский, такое название его партии больше подходит. Чем велеречивее, тем смешнее. Заодно понятия "либерализм" и "демократия" дискредитировать не будет
uhovostro 13 августа 2018 | 18:43
Лузерно-дебильная партия россии..
xuato 13 августа 2018 | 18:44
Лживые дураки парламента России.
sergilio 13 августа 2018 | 18:45
Дурак-дурак, а соображает (с)
oneoretwo 13 августа 2018 | 18:45
...вольфрамыч, кусок "старого" дерьма можно завернуть в новый фантик, но вонять говно будет так же...
kryimzdick 13 августа 2018 | 18:57
Когда Жирик ходить не сможет, будет как Тулеев квашней сидеть, смешно будет посмотреть
dwon 13 августа 2018 | 19:05
Решил подстелить соломки - от либерализма и демократии откреститься. Жирик всегда задницей чувствует куда ветер дует. Значит либерализм и демократия теперь и в перспективе в почете не будут.
polikarpich 13 августа 2018 | 19:25
dwon: А что же будет в почёте, а?
aleks50 Алексей Клубников 13 августа 2018 | 19:13
В одном слове не правильно. Не державная, а держимордная.
dwon 13 августа 2018 | 19:26
Жириновский всегда имел отменный нюх. И всегда следовал в фарватере властей и как мог угождал им. Не забывал при этом и делать жесты в сторону электората. То есть и нашим и вашим. Усидеть на двух стульях - этим искусством он овладел в совершенстве.
polikarpich 13 августа 2018 | 19:27
Самое интересное, что за этого придворного нетрадиционного шута ещё и кто-то до сих пор голосует.