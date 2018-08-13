Суд впервые оштрафовал правозащитную организацию за отсутствие маркировки «иностранный агент» в соцсети Фейсбук
Решение вынесено в Йошкар-Оле. Организацию «Человек и закон» оштрафовали на 300 тысяч рублей, — сообщает фонд «Общественный вердикт». Во время заседания администратор страницы настаивала, что соответствующую подпись размещали в Фейсбуке, но она исчезла из настроек. Несмотря на это, судья Людмила Иванова удовлетворила требования Роскомнадзора.
Комментарии6
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moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:37
....ещё можно было штрафануть за авторского права программы "Человек и закон", чтобы мрази знали что не следует сдувать чужой труд.
fontendet 13 августа 2018 | 18:52
Решение незаконно уже тем, что Фейсбук не находится на территории РФ. Точка. Грубое нарушение юрисдикции и территории подсудности российскими судами (у них чесалось все эти годы) - ведут к ответным решениям иностранных судов - например ухода Кенигсберга Германии по решению немецкого суда.
В опасную игру судиха играет.
fontendet 13 августа 2018 | 18:54
fontendet: неужели судиха плюнула на знаменитый "суверенитет" Путина? Он же все эти годы ратовал за "невмешательство" (понятно, что оно есть), но это совершенно официальное и документальное "вмешательство" на чужую территорию и чужое право – нарушение суверенитата.
max3446 13 августа 2018 | 19:05
fontendet: решил сумничать и обделалася. Фейсбук и не оштрафовали, наказанию подвергся иностранный агент, и кстати у фейсбука есть представительство в России, а теперь почитайте законы как отвечает представительство
fontendet 13 августа 2018 | 19:21
max3446: что за чушь ты несешь.
Нет никакого фейсбука в РФ вообще.
Ты такой же неграмотный как и ответчик по делу. В РФ запрещено работать любым иностранным юрлицам, дочка - это 100% российская и буквально чужая компания по всем законам, не имеющая никакого отношения к иностранцам, хотя возможно лишь номинально управляемая, но законы и даже налоговая отчетность иные в США и РФ.
Я не понимаю, что такое Фейсбук - неужели люди такие неграмотные без возможности запросить квалифицированную справку - что это такое, где находится. Даже если в РФ есть какой-то Фуйсбук-мук и тд - он не имеет никаких сетей, серверов и тд.
Какая неграмотность, преступная…
max3446 13 августа 2018 | 19:01
так их, этих врагов России в лице иностранных агентов. Только упоротый с кастрюлей на голове может решить что организация получающая деньги с агрессивного Запада, который ведет агрессивную войну против России, будет что-то во благо Златоглавой делать