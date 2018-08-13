Суд впервые оштрафовал правозащитную организацию за отсутствие маркировки «иностранный агент» в соцсети Фейсбук

Решение вынесено в Йошкар-Оле. Организацию «Человек и закон» оштрафовали на 300 тысяч рублей, — сообщает фонд «Общественный вердикт». Во время заседания администратор страницы настаивала, что соответствующую подпись размещали в Фейсбуке, но она исчезла из настроек. Несмотря на это, судья Людмила Иванова удовлетворила требования Роскомнадзора.