Авиабилеты за границу подорожают из-за падения курса рубля

Цены вырастут в ночь на среду на 6-8%, — сообщает РБК со ссылкой на специализированное агентство «Билетикс». Там уточнили, что изменение курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы, поскольку все расчеты между участниками рынка проводятся в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта. В свою очередь, этот курс привязан к тому, который устанавливает Центробанк и изменяется еженедельно в ночь на среду.