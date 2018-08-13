Авиабилеты за границу подорожают из-за падения курса рубля
Цены вырастут в ночь на среду на 6-8%, — сообщает РБК со ссылкой на специализированное агентство «Билетикс». Там уточнили, что изменение курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы, поскольку все расчеты между участниками рынка проводятся в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта. В свою очередь, этот курс привязан к тому, который устанавливает Центробанк и изменяется еженедельно в ночь на среду.
Комментарии10
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banyi3 13 августа 2018 | 18:37
Какая феноменальная и удивительная новость от Эха )))) Надо же никогда бы не узнал, что если рубль падает , то цены на билеты и путёвки за рубеж растут )))
edyunia 13 августа 2018 | 18:43
banyi3: \\ цены на билеты и путёвки за рубеж растут )))\\
А хлебушек-то, россейский, не дорожает?
polsan 13 августа 2018 | 18:54
banyi3: ученье - свет, а неученье - 11-80 ))
eduard53 13 августа 2018 | 18:40
Дико звиняюсь, а что НЕ подорожает? Нельзя ли списочек?
jetsam 13 августа 2018 | 18:46
eduard53: удобрение. домашнего производства.
aallttoo 13 августа 2018 | 18:58
jetsam: И это подорожает. Вследствие подорожания сырья для производства оного.
jetsam 13 августа 2018 | 19:05
aallttoo: ошибаетесь. цена останется прежней. строго 1 рубль.
ihor_syvoryj 13 августа 2018 | 19:38
eduard53: Нет, нельзя. Нет никакого списочка. Там только один пункт, первый.
1. Сама жизньпростого расиянина. Причём, подешевеет!
tag188 13 августа 2018 | 18:41
Искренне поздравляю всех авиапассажиров! :))
Главное, когда будете больше платить за билет, не забывайте, что виноваты в этом Госдеп, Абама, инопланетяне с Нибиру, пятая колонна, но только не российские власти!
ihor_syvoryj 13 августа 2018 | 19:31
Я бы был бы поосторожнее со словами "падение" авиабилеты"!