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18:30, 13 августа 2018

Следственный комитет закупает в Китае технику для взлома Телеграма и Фейсбука

Как сообщает ВВС, в арсенале российских цифровых криминалистов появилось новое спецсредство – комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров от китайского производителя. В июле военное управление СК приобрело два чемодана с комплексом за 5 миллионов рублей.

В технической документации к тендерам говорится, что комплекс способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Телеграм, Скайп, Вайбер и других. Как отмечает ВВС, скорее всего речь идет об обычной переписке в Телеграме – считается, что сообщения из секретных чатов мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире. Комплекс также может добывать данные из соцсетей, в том числе из Фейсбука и Твиттера.

Комментарии

16

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ugiazov 13 августа 2018 | 18:37

Дорогие россияне! Вашу переписку читают и хихикают.

polsan 13 августа 2018 | 18:48

ugiazov: ..... а тут Дуров уверял что ниииззя! )) Правда, как говорил Броневой (Борман) - людям верить нельзя! ))

astet 13 августа 2018 | 19:09

polsan: чтобы делала великая Россия
без задрипанного Китая?!!
Слава великому Путину!!!

andre_klimov 13 августа 2018 | 19:19

polsan:
Ну вот видите - сами цитируете, что "людям верить нельзя" и сами тут же верите СК :)

banyi3 13 августа 2018 | 18:40

Т.е, как я понял, например, ФСБ, ФСО, СК, МО, МВД... , отчитывается о закупках перед ВВС и CNN ? )))

edyunia 13 августа 2018 | 18:47

banyi3: \\отчитывается о закупках перед ВВС и CNN ? ))) \\
Не за бесплатно, однако.

vinidbi 13 августа 2018 | 19:10

banyi3: Пригожинским гермафродитам тут слово не давали!!!

poster6996 13 августа 2018 | 18:40

Ожидаем новые дела, задержания, посадки... Страна вошла в неуправляемый штопор. Всем пристегнуться.

sergilio 13 августа 2018 | 18:42

Нужен следственный комитет по расследованию действий следственного комитета. И вообще, где ФБК?

jetsam 13 августа 2018 | 18:49

надо же.... а чего наше отечественное? брезгуем? или ума не хватает?

@приобрело два чемодана с комплексом за 5 миллионов рублей. @
хм. бутылка пива и вазелин - экономия в лимоны для бюджета....

ed10075 13 августа 2018 | 18:53

Докатились... Спецтехнику в Китае закупаем.

jetsam 13 августа 2018 | 19:07

ed10075: ну, лучшие разведкадры типа чапман и бутиной - засвечены. а оленевод - уже стар.
некому секреты тырить.... искусство утеряно.

(комментарий скрыт)

maestro_air 13 августа 2018 | 19:00

Россия, купи у меня чемоданчик с приборами, сделаю скидку, уступлю за 4 миллиона поганых долларов

oneoretwo 13 августа 2018 | 19:06

Следственный комитет закупает в Китае технику для взлома...
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...ломать и гадить окружающим - на другое неспособны....

booza 13 августа 2018 | 19:08

компакт параболики

delovoy_podolsk 13 августа 2018 | 19:15

Позор конкретный.
И ведь всем этим фсбэшникам совсем невдомёк, что именно их действиями достигнут результат при котором они стали себе закупать спецтехнику в Китае. Советую им, тайно высаживать десант на берегу Японии, делать ночные рейды по помойкам Токио в поисках списанной оргтехники для изготовления приспособлений к спецтехники... Ой, ошибся, у ФСБ скоро и спецов-то не останется что бы что-то изготовлять... А зачем им вообще спецтехника? Когда шпионов можно просто назначать прямо из толпы. Поймали гражданина, выудили из разбегающейся толпы, а он оказался шпион...

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