Следственный комитет закупает в Китае технику для взлома Телеграма и Фейсбука

Как сообщает ВВС, в арсенале российских цифровых криминалистов появилось новое спецсредство – комплекс по извлечению данных из смартфонов и компьютеров от китайского производителя. В июле военное управление СК приобрело два чемодана с комплексом за 5 миллионов рублей.

В технической документации к тендерам говорится, что комплекс способен обнаруживать и декодировать историю сообщений в мессенджерах Телеграм, Скайп, Вайбер и других. Как отмечает ВВС, скорее всего речь идет об обычной переписке в Телеграме – считается, что сообщения из секретных чатов мессенджера не способна расшифровать ни одна спецслужба или компания в мире. Комплекс также может добывать данные из соцсетей, в том числе из Фейсбука и Твиттера.