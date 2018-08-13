Искусственный интеллект представляет серьёзную угрозу миру на планете

Такой вывод сделал немецкий журнал Der Spiegel.

Именно машины в будущем смогут принимать решение о жизни и смерти на нашей планете. С таким утверждением вышел журнал Der Spiegel. И ссылается на то, что они стали, фактически, автономными. Уже сейчас они самостоятельно обезвреживают взрывные устройства и сами же могут определять места, с которым можно нанести наиболее точный удар.

Журналисты напоминают про недавний случай, когда президента Венесуэлы попытались взорвать во время публичного выступления. Пять лет назад дроны появились во время предвыборного мероприятия Ангелы Меркель. Тогда она улыбалась, а её телохранители были в ужасе.

Месяц назад почти четыре тысячи учёных, инженеров и предпринимателей, которые исследуют искусственный интеллект, написали открытое письмо. В нём они обещают не участвовать «в разработке, производстве, торговле или использовании смертоносного автономного оружия».

«Новую гонку вооружений, вероятно, вряд ли можно остановить, — продолжают авторы статьи, перевод которой размещён на сайте Inopressa.ru. — Все больше государств инвестируют в создание боевых роботов. Многие из них оснащены оружием и становятся все более автономными, то есть могут выполнять задачи без участия человека».

Более того, их уже применяют в действии: россияне — на территории Сирии, как минимум 3 десятка стран уже эксплуатируют дроны во всю. Американский истребитель F-35 является первым боевым самолетом 5-го поколения. Россияне уже представили концепцию боевого летательного аппарата 6-го поколения под названием «Охотник», который будет беспилотным и сможет автономно выполнять любую боевую задачу.

Авторы статьи также пишут про ожесточенную гонку между основными лидерами в сфере производства вооружений: Россией, Китаем и США. И всё это может иметь долгоиграющие последствия.

Журналисты вспоминают случай 35-летней давности, когда военные СССР получили сигнал о запуске пяти межконтинентальных ракет и должны были отправить в ответ свои. Но последовавший своей интуиции подполковник Станислав Петров предположил, что причиной сигнала стала ложная тревога. И спас мир от конца света. Смогут ли сделать то же автоматизированные системы? — задаются вопросом журналисты и отвечают, что это — маловероятно. И предлагают вместо запрета на роботов ввести ограничения на использование в военных операциях людей.

Ранее, как отмечает Der Spiegel, три страны — Россия, США и Израиль выступили против запрета на использование автономных боевых систем.