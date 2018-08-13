Документом предлагается ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилистам нужно сообщить компании о страховом случае. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в эфире телеканала РБК сказал, что пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества.

Как сообщает газета «Ведомости», которой удалось ознакомиться с копией документа, в Минфине предложение страховщиков уже получили.

Российский союз автостраховщиков подготовил проект поправок к закону об ОСАГО. Документом предлагается ограничить пятью днями срок, в течение которого автомобилистам нужно сообщить компании о страховом случае.

Ограничение пятью днями информирования об аварии, позволит сэкономить страховым компании деньги, считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Если пятидневное ограничение будет введено, автомобилистам придется объяснять свое несвоевременное уведомление о ДТП, иначе страховщик будет вправе отказать в выплате.