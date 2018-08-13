В Москве простились с режиссером Дмитрием Брусникиным

Художественный руководитель театра «Практика» умер в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности.

Сцена Московского художественного театра утопает в цветах, розы, гвоздики, хризантемы от близких, друзей и, конечно, от зрителей. Черно-белый портрет Дмитрия Брусникина при входе в театр и в зрительном зале. В МХТ непривычно тихо, для всех смерть художественного руководителя театра «Практика» стала тяжелым ударом. Дмитрий Брусникин умер на взлете, сказала «Эху Москвы» народная артистка Ольга Остроумова, которая дружила с семьей режиссера.

В мае режиссер возглавил театр «Практика», а незадолго до смерти был официально назначен его художественным руководителем. Дмитрий Брусникин вкладывал душу в воспитание артистов и был невероятно добрым человеком, отметила в интервью «Эху Москвы» продюсер Екатерина Гаева.

Дмитрий Брусникин любил экспериментировать. Для своих учеников организовал путешествие на поезде по Транссибирской магистрали, во время которого молодые артисты беседовали и записывали рассказы попутчиков. Из этих историй была создана постановка «Транссиб» о жизни современной России. На спектаклях режиссера всегда были аншлаги, он не боялся новых тем и пространств. Наследие Дмитрия Брусникина необходимо сохранить, уверен худрук «Театра Наций» Евгений Миронов.

О невероятной энергетике Дмитрия Брусникина вспоминала актриса Анна Банщикова.

Дмитрий Брусникин начинал во МХАТе актером, был учеником Олега Ефремова, позже стал сам ставить спектакли, преподавал в Школе-студии МХАТ.



В день прощания с художественным руководителем спектакли в театре «Практика» отменены.