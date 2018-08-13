Более ста выдающихся деятелей мировой культуры подписали открытое письмо в защиту Олега Сенцова
Они настаивают на освобождении украинского режиссера, который уже третий месяц голодает в колонии.
Олег Сенцов находится в заключении на севере страны в ужасных и бесчеловечных условиях. За время голодовки он потерял почти 30 килограммов, и состояние его здоровья ухудшается изо дня в день. «Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать», — говорится в письме, опубликованном во французской газете Le Monde. Его подписали министр культуры Франции, деятели искусства, среди которых известные режиссеры – в их числе Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг и многие другие. В письме они сравнивают Сенцова с советскими диссидентами – Гроссманом и Солженицыным, и задаются вопросом: «не стало ли единственным «преступлением» режиссера то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?».
Авторы письма считают процесс над Сенцовым неправосудным и призывают Евросоюз и ООН оказать давление на российские власти, чтобы добиться его освобождения.
Олег Сенцов объявил голодовку в середине мая. Он потребовал освободить всех удерживаемых Россией политзаключенных. Себя режиссер в этот список не включил. Родственники Сенцова рассказали, что он находится в «катастрофически плохом» состоянии. Во ФСИН же заявили, что его жизни ничто не угрожает, а информация о том, что режиссер «якобы похудел на 30 килограммов», не соответствует действительности.
Напомним, что 3 года назад Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинениям в создании на территории Крыма террористического сообщества. Режиссер свою вину не признал.
Комментарии11
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bereshliberalivjamu 13 августа 2018 | 18:23
Чем они выдаются?
abuvgrobu 13 августа 2018 | 18:23
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Если он виноват и в суде это доказано, то никакие крики из за рубежа не должный вести к помилованию и освобожде-нию. Считает себя не виновным - есть апелляционный суд, адвокаты ему в помощь. Человек имеет право на свободу воли, хочет умереть ну бог ему в помощь. В свое время Маргарет Хильда Тэтчер в 1981г как премьер-министр Великобритании, не пошла на уступки, и Ирла́ндская голодовка кончилась смертью десяти республиканцев. Закон есть закон и он для всех един. Давить на нашего Президента, Правительство и особенно на суд - должно быть бесперспективно и это должны уяснить себе крикуны на Западе и в нашей стране. Плевать на их мнение.
bradis 13 августа 2018 | 18:26
abuvgrobu: abuvgrobu: Вот именно, руки прочь от нашего суда, самого справедливого и гуманного суда в мире!
bereshliberalivjamu 13 августа 2018 | 18:25
Если они выдающиеся надо всех перечислить, то как с пен центром будет кто эти люди, кто их знает.
ivfn 13 августа 2018 | 18:38
bereshliberalivjamu:
Свои подписи под письмом оставили легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино, британский режиссер Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино, канадец Дэвид Кроненберг,Свои подписи под письмом оставили легендарный французский режиссер Жан-Люк Годар, классик европейского кино, британский режиссер Кен Лоуч, крупнейший представитель американского независимого кино, канадец Дэвид Кроненберг, а также известные во Франции режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш. Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен
Конечно высший пилотаж это
*//, а также известные во Франции режиссеры Бертран Тавернье, Режис Варнье, Фредерик Уайзман, Константен Гаврас, Оливье Накаш. Всего письмо поддержали 120 деятелей, а также министр культуры Франции Франсуаз Ниссен//
А вот в нашей деревне Кузякино ,этих деятелей никто не знает. Так же как и РЕЖИССЕРА!!!!! Сенцова.
snikkersnepper 13 августа 2018 | 19:10
ivfn:
Ну, не знаю как в Кузякино, а в порядочном обществе уж Годара-то и Лоуча с Кроненбергом знать положено. Но не в них дело. Этот звиздец начался с того, что министр культуры Франции высказалась в пользу ВЕЛИКОГО (я не шучу - есть цитата) режиссера(!) и правозащитника(!!) Сенцова. Несмотря на то, что ей в ответ накостыляли сами французы (в частности напомнив о Павленском), услужливая пресса это подхватила и раскрутила 120 режиссеров, включая Годара, Кроненберга и так далее. То есть, как всегда, нам абсолютно положить на то, что там происходит в реальности, у нас есть собственная реальность с великим режиссером Сенцовым и мы будем действовать исходя из нее. Жалко, что Бодрийар уже 11 лет как помер. Его подпись под этим опусом была бы вообще чем-то фантастическим.
velbkeirf1 13 августа 2018 | 18:37
, голодать три месяца в течении трех лет получается 2,5 дня в течении каждого месяца французская диета какая то
croaker 13 августа 2018 | 18:37
У Путина именно сейчас есть возможность заявить "Ой, извините, а я и не знал.И вправду безобразие!" и освободить Сенцова или обменять. И все деятели мировой культуры будут млеть и писать от восторга при слове Путин.
moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:40
А что пидарша сенцова ещё не сдохла? Нормальные люди и недели не выживут, а эта мразь может голодать годами и только толстеть. Случаем пидарша сенцова не посасывает у сокамерников кожаные шприцы?
oneoretwo 13 августа 2018 | 19:02
"Более ста выдающихся деятелей мировой культуры..." и какое-то ничтожество из подворотни...
cromwel 13 августа 2018 | 19:42
Затянулось голодание. Может !режиссер" лапу сосет?