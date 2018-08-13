Более ста выдающихся деятелей мировой культуры подписали открытое письмо в защиту Олега Сенцова

Они настаивают на освобождении украинского режиссера, который уже третий месяц голодает в колонии.

Олег Сенцов находится в заключении на севере страны в ужасных и бесчеловечных условиях. За время голодовки он потерял почти 30 килограммов, и состояние его здоровья ухудшается изо дня в день. «Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать», — говорится в письме, опубликованном во французской газете Le Monde. Его подписали министр культуры Франции, деятели искусства, среди которых известные режиссеры – в их числе Жан-Люк Годар, Кен Лоуч, Дэвид Кроненберг и многие другие. В письме они сравнивают Сенцова с советскими диссидентами – Гроссманом и Солженицыным, и задаются вопросом: «не стало ли единственным «преступлением» режиссера то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?».

Авторы письма считают процесс над Сенцовым неправосудным и призывают Евросоюз и ООН оказать давление на российские власти, чтобы добиться его освобождения.

Олег Сенцов объявил голодовку в середине мая. Он потребовал освободить всех удерживаемых Россией политзаключенных. Себя режиссер в этот список не включил. Родственники Сенцова рассказали, что он находится в «катастрофически плохом» состоянии. Во ФСИН же заявили, что его жизни ничто не угрожает, а информация о том, что режиссер «якобы похудел на 30 килограммов», не соответствует действительности.

Напомним, что 3 года назад Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строго режима по обвинениям в создании на территории Крыма террористического сообщества. Режиссер свою вину не признал.