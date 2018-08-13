У Лаймы Вайкуле могут возникнуть трудности с ведением концертной деятельности в России из-за её высказываний о Крыме
Об этом говорят представители российской эстрады и музыкальные критики.
Напомним, — певица, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что не приедет выступать в Крым, поскольку «нам, европейцам, это запрещено».
Музыкальный редактор газеты Московский Комсомолец Артур Гаспарян считает, что просто так для Вайкуле это не пройдет.
Российские коллеги Вайкуле в основном ее осуждают. Так, певец Олег Газманов сказал: «Каждый образованный человек должен понимать, чем является Крым для России». Продюсер Иосиф Пригожин вообще посоветовал артистке не выступать в России.
Сегодня в эфире российского телевидения Вайкуле оговорилась, что она вне политики и не представляет себе жизни без России.
Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев также сказал, что ее слова были «перекручены и раздуты».
Комментарии21
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kryimzdick 13 августа 2018 | 18:19
Как внимательно в России у нас прислушиваются, что говорят в Украине на концертах, на пресс-конференциях. Как обычно, провинция прислушивается и жадно впитывает происходящее в центральных государствах.
cattt 13 августа 2018 | 18:29
kryimzdick: Любой артист вправе выбрать Вену или Берлин если ему грозятся запретить выступать в Талдыпердыщенске!
dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 18:43
cattt:
она всегда может свободно давать концерты внутри прибалтийских вымиратов.
igorkot____1 13 августа 2018 | 19:05
dimitrios_pagourtzis: Представитель Рабских Вымиратов пытается приклеить свой ярлык к Прибалтике! Му-ха-ха.......
cattt 13 августа 2018 | 19:29
Вот именно СВОБОДНО, а не по указке потриотов задрищенских.
moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:46
cattt: А ты пидарок почто торчишь на российском сайте? Может соснёшь у меня для повышения иммунитета?
hunterhead 13 августа 2018 | 18:54
moisha_sekilman: "Может соснёшь у меня для повышения иммунитета?"
Как портянка - так пе**раст. Соси у Вовы, не отвлекайся, moisha_sekilman...:-D
dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 19:09
hunterhead:
это ты на лгбт сейчас наехал?
сейчас либеральные завсегдатаи эха тебя отпи....стят во все щели?
бгггг
hunterhead 13 августа 2018 | 19:19
dimitrios_pagourtzis: "это ты на moisha_sekilman сейчас наехал?"
На твоего дружка moisha_sekilman из лгбт? Так отсосите друг у друга, что пристали к нормальным людям, пе**расты путенские? :-D
oneoretwo 13 августа 2018 | 18:30
Российские коллеги Вайкуле в основном ее осуждают.
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...коллеги ? так она уже давно, вроде бы, не работает на фанерной фабрике, где такое ***** как газьманов до сих пор "певцом" называют....
forum_participant 13 августа 2018 | 18:30
Кто ее за язык тянул так высказываться о Крыме? Могла бы хотя бы деликатно промолчать. Теперь пусть деньги зарабатывает в Европе, а не в России.
kryimzdick 13 августа 2018 | 18:32
forum_participant: как так? По нормам ЕС она не имеет права выступать в Крыму за деньги (зарабатывать, получать прибыль на незаконной территории) Ни одна солидная фирма не ведет бизнес в Крыму, включая Сбербанк, МТС, Пятерочку, Магнит.
kryimzdick 13 августа 2018 | 18:34
kryimzdick: ВТБ, Теле-2, Билайн, РЖД, Аэрофлот, Мегафон. Что же их никто не осуждает?
kryimzdick 13 августа 2018 | 18:35
kryimzdick: Лукойл, Роснефть, Газпром. Никого нет в Крыму
croaker 13 августа 2018 | 18:32
Переживёт! А на высокооплачевыемые корпоративы для избранных её будут привозить на личных самолётах.
xuato 13 августа 2018 | 18:42
Зато высказывание Путина Крым встретил с огоньком после засухи.
moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:44
Гнать пидаршу из России ссаными тряпками, пускай у себя в Лаптии денюжку зарабатывает своей рабочей жопой и рабочим ротиком.
tttaaannne 13 августа 2018 | 18:50
moisha_sekilman: Оккупанты показывают свою вяличь и "высокодуховность".
hunterhead 13 августа 2018 | 18:51
"У Лаймы Вайкуле могут возникнуть трудности с ведением концертной деятельности в России из-за её высказываний о Крыме"
В фашистской путенской России могут возникнуть трудности у любого нормального человека по любому поводу.
aluksejsilver 13 августа 2018 | 19:02
Кто бы их всех знал без России, типа звёзд из бывших союзных республик... А Кикабидзе тут заявил, что всю жизнь ждал распада Союза, а кем бы он был без СССР, ресторанным подпевалой.
tina56 13 августа 2018 | 19:09
Нелюди-комментаторы поступка Вайкуле кипят в бессильной злобе. Ну так и пусть живут с пеной у рта.
Порядочный и современный человек не поедет на оккупированную территорию.
Лайме - респект!