"У Лаймы Вайкуле могут возникнуть трудности с ведением концертной деятельности в России из-за её высказываний о Крыме"

Об этом говорят представители российской эстрады и музыкальные критики.

Напомним, — певица, отвечая на вопрос журналиста, сказала, что не приедет выступать в Крым, поскольку «нам, европейцам, это запрещено».

Музыкальный редактор газеты Московский Комсомолец Артур Гаспарян считает, что просто так для Вайкуле это не пройдет.

Российские коллеги Вайкуле в основном ее осуждают. Так, певец Олег Газманов сказал: «Каждый образованный человек должен понимать, чем является Крым для России». Продюсер Иосиф Пригожин вообще посоветовал артистке не выступать в России.

Сегодня в эфире российского телевидения Вайкуле оговорилась, что она вне политики и не представляет себе жизни без России.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев также сказал, что ее слова были «перекручены и раздуты».