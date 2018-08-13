Z Архив новостей новости
5 21 6 3134
18:12, 13 августа 2018

У Лаймы Вайкуле могут возникнуть трудности с ведением концертной деятельности в России из-за её высказываний о Крыме

Об этом говорят представители российской эстрады и музыкальные критики.
Напомним, — певица, отвечая на  вопрос журналиста, сказала, что не приедет выступать в Крым, поскольку «нам, европейцам, это запрещено».
Музыкальный редактор газеты Московский Комсомолец Артур Гаспарян считает, что просто так для Вайкуле это не пройдет.

Российские коллеги Вайкуле в основном ее осуждают. Так, певец Олег Газманов сказал: «Каждый образованный человек должен понимать, чем является Крым для России». Продюсер Иосиф Пригожин вообще посоветовал артистке не выступать в России.
Сегодня в эфире российского телевидения Вайкуле оговорилась, что она вне политики и не представляет себе жизни без России.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев также сказал, что ее слова были «перекручены и раздуты».

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kryimzdick 13 августа 2018 | 18:19

Как внимательно в России у нас прислушиваются, что говорят в Украине на концертах, на пресс-конференциях. Как обычно, провинция прислушивается и жадно впитывает происходящее в центральных государствах.

cattt 13 августа 2018 | 18:29

kryimzdick: Любой артист вправе выбрать Вену или Берлин если ему грозятся запретить выступать в Талдыпердыщенске!

dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 18:43

cattt:
она всегда может свободно давать концерты внутри прибалтийских вымиратов.

igorkot____1 13 августа 2018 | 19:05

dimitrios_pagourtzis: Представитель Рабских Вымиратов пытается приклеить свой ярлык к Прибалтике! Му-ха-ха.......

cattt 13 августа 2018 | 19:29

Вот именно СВОБОДНО, а не по указке потриотов задрищенских.

moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:46

cattt: А ты пидарок почто торчишь на российском сайте? Может соснёшь у меня для повышения иммунитета?

hunterhead 13 августа 2018 | 18:54

moisha_sekilman: "Может соснёшь у меня для повышения иммунитета?"

Как портянка - так пе**раст. Соси у Вовы, не отвлекайся, moisha_sekilman...:-D

dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 19:09

hunterhead:
это ты на лгбт сейчас наехал?
сейчас либеральные завсегдатаи эха тебя отпи....стят во все щели?
бгггг

hunterhead 13 августа 2018 | 19:19

dimitrios_pagourtzis: "это ты на moisha_sekilman сейчас наехал?"

На твоего дружка moisha_sekilman из лгбт? Так отсосите друг у друга, что пристали к нормальным людям, пе**расты путенские? :-D

oneoretwo 13 августа 2018 | 18:30

Российские коллеги Вайкуле в основном ее осуждают.
-------------------------------------
...коллеги ? так она уже давно, вроде бы, не работает на фанерной фабрике, где такое ***** как газьманов до сих пор "певцом" называют....

forum_participant 13 августа 2018 | 18:30

Кто ее за язык тянул так высказываться о Крыме? Могла бы хотя бы деликатно промолчать. Теперь пусть деньги зарабатывает в Европе, а не в России.

kryimzdick 13 августа 2018 | 18:32

forum_participant: как так? По нормам ЕС она не имеет права выступать в Крыму за деньги (зарабатывать, получать прибыль на незаконной территории) Ни одна солидная фирма не ведет бизнес в Крыму, включая Сбербанк, МТС, Пятерочку, Магнит.

kryimzdick 13 августа 2018 | 18:34

kryimzdick: ВТБ, Теле-2, Билайн, РЖД, Аэрофлот, Мегафон. Что же их никто не осуждает?

kryimzdick 13 августа 2018 | 18:35

kryimzdick: Лукойл, Роснефть, Газпром. Никого нет в Крыму

croaker 13 августа 2018 | 18:32

Переживёт! А на высокооплачевыемые корпоративы для избранных её будут привозить на личных самолётах.

xuato 13 августа 2018 | 18:42

Зато высказывание Путина Крым встретил с огоньком после засухи.

moisha_sekilman 13 августа 2018 | 18:44

Гнать пидаршу из России ссаными тряпками, пускай у себя в Лаптии денюжку зарабатывает своей рабочей жопой и рабочим ротиком.

tttaaannne 13 августа 2018 | 18:50

moisha_sekilman: Оккупанты показывают свою вяличь и "высокодуховность".

hunterhead 13 августа 2018 | 18:51

"У Лаймы Вайкуле могут возникнуть трудности с ведением концертной деятельности в России из-за её высказываний о Крыме"

В фашистской путенской России могут возникнуть трудности у любого нормального человека по любому поводу.

aluksejsilver 13 августа 2018 | 19:02

Кто бы их всех знал без России, типа звёзд из бывших союзных республик... А Кикабидзе тут заявил, что всю жизнь ждал распада Союза, а кем бы он был без СССР, ресторанным подпевалой.

tina56 13 августа 2018 | 19:09

Нелюди-комментаторы поступка Вайкуле кипят в бессильной злобе. Ну так и пусть живут с пеной у рта.
Порядочный и современный человек не поедет на оккупированную территорию.
Лайме - респект!

Самое обсуждаемое

Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Ольга Свиблова: Мне безумно нравится, как меняется Москва Этот город построен не по плану. Но этот город построен живыми людьми. И в нем есть своя логика. И она невероятно человеческая, она такая же, как жизнь человека, извилистая, непрямая…

5 69 6 5484 07:09
Kмосква, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 352 6 36854 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 13891 07.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 103 6 11230 10.08
Kмосква, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 293 6 33735 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13791 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 135 6 16382 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин…

5 189 6 23038 10:02
Kполитика, общество, власть, мнения, культура, латвия
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 36075 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 87 6 10767 08.08
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 350 6 44149 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 8058 09.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11859 09.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

А надо будет – ногами будем пинать, а надо будет – повесим публично на площади. И ничего вы не сделаете. Понимаете, это то, что называют выученной беспомощностью…

5 137 6 18479 10.08
#слушать 01:46:35 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 160 6 22637 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 60 6 8783 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи

Популярное за неделю

Новости

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы Об этом на встрече с жителями Саратова заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин…

5 44 6 80837
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 165 6 167039 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 87 6 10767 08.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 607 6 467225 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 313 6 202070 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7184356
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3610452

Сегодня в эфире