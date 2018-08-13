Мэрия Москвы призывает организаторов акции «Марш матерей» отказаться от этой затеи

Это предлагают сделать, поскольку акция не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сказал «Интерфаксу», что мэрия просит граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать участвовать в нем других.

Ранее группа граждан образовала в Фейсбуке страницу с призывом провести вечером 15 августа марш в поддержку фигуранток дела Нового величия Анны Павликовой и Марии Дубовик. Организаторы марша говорят, что не собираются нести плакаты с лозунгами, а хотят просто пройти с детскими игрушками. Перед началом нашей программы более 800 человек поставили отметку, что пойдут на это мероприятие. Еще более 3,5 тысяч отметили, что интересуются им.

Впрочем, адвокат Анны Павликовой Максим Пашков призвал не проводить Марш матерей. Он сказал, что это может навредить обвиняемым.

Пашков отметил, что это исключительно его личная позиция относительно акции.

Ранее сегодня глава телекомпании RT Маргарита Симоньян написала, что по ее данным этой историей, цитирую, «занимаются самые серьезные люди самой серьезной организации». «Если я что-нибудь понимаю в работе системы, что точно не поможет – так это несанкционированный митинг», — написала Симоньян.

Напомним, на днях судья Юлия Рудакова оставила под арестом 18-летнюю Анну Павликову, обвиняемую по делу «Нового величия». Она находится в СИЗО уже несколько месяцев.

Призывы со стороны властей и защиты фигуранток дела «Нового Величия» вряд ли повлияют на решение о проведении акции «марш матерей» в поддержку заключенных, — сказала «Эху Москвы» литературный критик и арткуратор, одна из организаторов мероприятия Анна Наринская.

Ранее столичная мэрия напомнила организаторам акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия, а адвокат Анны Павликовой Максим Пашков призвал отказаться от проведения марша из-за опасений, что акция может неблагоприятно сказаться на ситуации с подзащитными.