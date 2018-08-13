В Турции ищут внутренних врагов, которые спровоцировали проблемы в финансовой сфере

Министерство внутренних дел страны расследует дело в отношении владельцев нескольких сотен аккаунтов в соцсетях за публикацию сообщений, провоцирующих рост курса доллара. Аналогичное расследование по факту публикации фейковых новостей, направленных на манипулирование экономикой, начал совет по расследованию финансовых преступлений.

За последние несколько дней курс турецкой лиры обвалился с 5,5 до 7 лир за доллар. Это произошло на фоне ухудшения отношений с США и введения американских пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара столкнулась с коварной политической игрой", но Вашингтон «не сможет поставить турецкий народ на колени с помощью санкций» и экономического давления.

Президент Турции обвинил США «в ведении экономической войны против всего мира, включая нашу страну».

Нестабильность в Турции, как говорят эксперты, повлияла и на российский валютный рынок. Сегодня доллар впервые за последние два года преодолел отметку в 68 рублей. Однако ближе к вечеру, после того, как Центробанк Турции объявил о мерах по стабилизации финансовой ситуации, рубль также пошел вверх и отыграл утреннее падение.

Власти Турции и России обсуждают возможные совместные шаги по противостоянию американским санкциям. Один из таких шагов – возможные расчеты в национальных валютах. Кремль считает переход на эту форму целесообразным, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Падение национальной валюты вынуждает Реджепа Тайипа Эрдогана играть по правилам Кремля. Об этом сегодня пишет «Независимая газета».

Последние события в Турции являются закономерными, учитывая характер турецкой экономики. Теории о кознях США выглядят несостоятельными, — сказал «Эху» руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

По мнению Мавашева, сложившийся кризис Эрдоган может использовать для расправы с политическими оппонентами и усиления своих позиций.

Подводка

В турецком обществе нет единства в том, кто же виновен в сложившемся кризисе, — сказал «Эху» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Камбуроглу добавил, что в Турции давно отмечается рост цен на продукты, однако следует ждать ухудшения ситуации в связи с возможным ростом доллара.