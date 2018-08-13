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17:32, 13 августа 2018

Адвокат фигурантки т.н. дела «Нового величия» просит отменить марш в поддержку подзащитной

Это связано с тем, что акция не согласована и может навредить, — сказал Максим Пашков сайту Znak.com. Адвокат поблагодарил тех, кто поддерживает фигуранток дела. По его мнению, восстановить справедливость поможет общественный резонанс. О том, что 15 августа планируется провести акцию под названием «Марш матерей», стало известно накануне. Среди тех, кто выступает организаторами – литературный критик Анна Наринская и актриса Яна Троянова. Участники марша намерены пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с детскими игрушками в руках. Тем временем, столичные власти предупредили организаторов об ответственности за проведение несанкционированной акции. Чиновники призвали отказаться от этой идеи.

Комментарии

11

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danko1 13 августа 2018 | 17:42

А где в Конституции, по которой народ- высшая власть, написано, что он со своими слугами должен свои акции согласовывать?

babich174 13 августа 2018 | 17:42

Т.н. общественный резонанс может навредить всем, кроме тех кому он должен навредить.

cattt 13 августа 2018 | 17:56

babich174: Властям можно заниматься подтасовками, раздавать молодежи билеты на зрелища, а выразить протест против этой власти нельзя!

saw863 13 августа 2018 | 17:49

почему-то вспомнилась сказка )))) тот эпизод, где баба-Яга Ивашку на лопате пытается в печь засунуть и возмущена тем, что этот гад еще и упирается

rips4 13 августа 2018 | 17:56

А почему с игрушками в руках? Так называемые "девочки" вроде уже вполне себе и оружие осваивали... Значит и этим так называемым "матерям" надо бы мишени себе на лоб прицепить и идти. Ведь никто же не может гарантировать, что этих "добрых" тетенек не надо люстрировать.))

dorin1987 13 августа 2018 | 17:59

_: /А почему с игрушками в руках? Так называемые "девочки" вроде уже вполне себе и оружие осваивали... / - А почему Вы не в тюрьме? Если так браво по клаве стучите - значит, вполне себе и взрывчатку смастерить можете.

rips4 13 августа 2018 | 18:06

dorin1987: видишь ли клоун, я не намерен свои умения как либо применять против людей. Даже в отношении такой мерзоьы как ты не стал бы... Мараться то смысла не вижу.
А вот эти дуры малолетние наслушавшись мальцева, транслировал которого венедиктов, почему то решились. И сядут, я надеюсь надолго! И сидеть будут очень в некомфортных условиях, что бы не мешали жить нормальным людям.

dorin1987 13 августа 2018 | 18:09

_: /ли клоун/ - Награда за адресное хамство. Что-то ваши коллеги сегодня агрессивны. Урезали пайку из-за падения рубля?
/я не намерен/ - На слово Вам верить?
/почему то решились./ - Кто сказал?
/И сядут, я надеюсь надолго! / - А Вы на воле, хотя и спички есть, и пальцы натруженные. Пойдете подожжете что-то... или мама ваша - она же спичками орудует. Давайте и ее как террористку в тюрячку, м?
/нормальным людям./ - Волшебно :) А судья кто?

rampa 13 августа 2018 | 18:02

rips4: а что нужно сделать с "добрыми" дяденьками, которые этих девочек стрелять учили?

rips4 13 августа 2018 | 18:10

rampa: ну насколько я понимаю они не одни сидят, а с подельничками. А вот почему не сидиь мальцев, навальный, или венедиктов транслировавший экстримистские всякие штуки- это конечно недоработка. Ну или их как козлов-провокаторов не трогают.))

iltrovatore 13 августа 2018 | 18:01

Марш матерей может навредить девочкам в СИЗО!
Мне одной кажется, что это какая-то бессмыслица?

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