Адвокат фигурантки т.н. дела «Нового величия» просит отменить марш в поддержку подзащитной

Это связано с тем, что акция не согласована и может навредить, — сказал Максим Пашков сайту Znak.com. Адвокат поблагодарил тех, кто поддерживает фигуранток дела. По его мнению, восстановить справедливость поможет общественный резонанс. О том, что 15 августа планируется провести акцию под названием «Марш матерей», стало известно накануне. Среди тех, кто выступает организаторами – литературный критик Анна Наринская и актриса Яна Троянова. Участники марша намерены пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда с детскими игрушками в руках. Тем временем, столичные власти предупредили организаторов об ответственности за проведение несанкционированной акции. Чиновники призвали отказаться от этой идеи.