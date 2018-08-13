Официальный курс доллара впервые с апреля 2016-го года превысил 68 рублей

Курс на завтра, установленный Банком России, составляет 68 рублей 22 копейки. Официальный курс евро на завтра – 77 рублей 65 копеек. Выше 77 рублей в последний раз он поднимался в апреле этого года. Официальный курс рубля снижается несколько дней подряд. Аналитики связывают это с подготовкой новых американских санкций в отношении Москвы и с финансовым кризисом в Турции, где резко дешевеет лира.