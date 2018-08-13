Официальный курс доллара впервые с апреля 2016-го года превысил 68 рублей
Курс на завтра, установленный Банком России, составляет 68 рублей 22 копейки. Официальный курс евро на завтра – 77 рублей 65 копеек. Выше 77 рублей в последний раз он поднимался в апреле этого года. Официальный курс рубля снижается несколько дней подряд. Аналитики связывают это с подготовкой новых американских санкций в отношении Москвы и с финансовым кризисом в Турции, где резко дешевеет лира.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 13 августа 2018 | 17:36
Понеслось......... А вы россияне готовьте свои кошельки.
prade 13 августа 2018 | 17:39
huyt: "А вы россияне готовьте свои кошельки"
Зачем готовить кошельки, если там пусто?
zmeelov_1 13 августа 2018 | 18:06
prade: Ёпть, а мясо на рынке на 6 руб уже упало. Яйца на 3 за десяток и картоха с молочкой на пару рулей снизилось.. Чешу репу. Отчего так? Видать жрачка от фантика не зависит.. А, подпиндосы? есть варианты вашей пропаганды? с чего вдруг продукты дешевеют в России-матушке?
prade 13 августа 2018 | 17:37
Что же намерены предпринять власти, чтобы остановить дальнейшее падение рубля? Если не можешь повлиять на экономику имея такую власть, зачем ты там сидишь, уступи место другому, кому это под силу.
huyt 13 августа 2018 | 17:40
prade: Да власти уже давно пустили рубль в свободное плавание. От нефти всё зависит.
kryimzdick 13 августа 2018 | 17:49
prade: а зачем это власти? у властей все в долларах лежит
ramun 13 августа 2018 | 17:49
За Новоросию!
Вперед!
tonight 13 августа 2018 | 17:52
ramun: Сдала раша твою новороссию (( Теперь новая игрушка - ЦАР. Там хоть прибыль