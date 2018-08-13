Режиссера, актера и педагога Дмитрия Брусникина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ранее в Московском художественном театре прошла церемония прощания. На нее пришли сотни людей, в их числе актриса Ольга Остроумова, которая многие годы дружит с семьей Дмитрия Брусникина. В интервью «Эху Москвы» народная артистка сказала, что «режиссер умер в момент, когда его творческая судьба складывалась очень успешно».

Дмитрий Брусникин умер в минувший четверг, ему было 60 лет.