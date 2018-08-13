Жителя Орла приговорили к 5 годам колонии за комментарий в соцсети ВКонтакте
Решение вынес Московский окружной военный суд. Он признал пользователя соцсетей виновным в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Тем временем, администрация ВКонтакте анонсировала изменение в настройках приватности социальной сети, которое позволит пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей. От посторонних можно будет скрывать те или иные записи. Изменения планируется ввести в течение месяца. Как рассказал управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов, компания, таким образом, собирается бороться с необоснованными преследованиями за публикации. Это действительно усложнит сотрудникам правоохранительных органов поиск потенциальных обвиняемых для уголовных дел за лайки и репосты.
Однако, это вряд ли поможет кардинально изменить ситуацию, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал ведущий юрист общественного проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.
Дарбинян напомнил, что ранее Роскомсвобода направляла свои рекомендации Mail.ru Group, в состав которой входит ВКонтакте по поводу того, как защитить пользователей соцсетей, однако ответа не последовало.
Комментарии42
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zztop1960 13 августа 2018 | 17:07
А вот мне похер , я живу в ЕС и могу Путина Ху..лом назвать или долбо.обом. , даже в ваших ВК
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 17:11
Не зная сути этого дела, трудно судить...
Я о другом.
Думаю, мы рано или поздно придём к тому, что граждане России, которые утверждают, что "Крым это Украина", либо будут лишаться гражданства и высылаться из страны, либо получать законную "двушечку"...хе-хе.
pavelmistery 13 августа 2018 | 17:17
jjuddgge_ddrredd: Сажай, не сажай - это не ничего не изменит. По всем международным законам Крым принадлежит Украине. Пора признавать и исправлять свои ошибки. В противное случае Россию ожидает судьба Серверной Кореи - нищей и отсталой страны
eduard53 13 августа 2018 | 17:19
ИМХО, клёвая оговорка - Серверная Корея!
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 17:22
pavelmistery:
Майданутые скакуны, не надоело вам чушь писать?))
На "международные законы" ссылаются лузеры от бессилья. США пюлюёт на все "международные законы" и соглашения. А наш Ядерный Потенциал сравним с американским.
Все территории восточнее Днепра и население коренное там - сворованы коммуняками и русофобами Лениным и Хрущём у России. Крым, Донбасс - это Россия, находились много лет под оккупацией украинцев. Наглые хохлы всерьёз считали эти сворованные у России земли - Украиной. Но и наглецы же!
Днепропетровск, Харьков, Одесса - все эти земли и тамошнее коренное население до сих пор под фашистской бандеровской оккупацией. Но процесс - пошёл. Крым и Донбасс - это начало процесса.
ЗЫ. Зато сейчас местные олигофрены тебе плюсикофф наставят - и будет тебе твоё имбецильное счастье)))
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dataan 13 августа 2018 | 17:29
Саакашвили заявил, что в США на Порошенко заведены уголовные дела.
-"Как только он перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран, или выдаст его моментально. В Америке его ждет судьба Лазаренко" - заявил Саакашвили.
danko1 13 августа 2018 | 17:40
Интересно получается, террористов и наемников Путин орденами награждает, а за безобидный комментарий, который практически никто не видел, 5 лет уголовного срока дают.
rogerrabbit 13 августа 2018 | 17:40
jjuddgge_ddrredd: ...коренное население до сих пор под фашистской бандеровской оккупацией...
и автор этих слов называет кого-то олигофренами
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 17:24
pavelmistery: Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Это факт БЕССМЫСЛЕННО отрицать.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. На 16 мест ниже. Далее.В России в 5раз (!) в год БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто.
В России около 50% автопарка старше 10 лет, на Украине...свыше 70%(!). В России свыше 30% автопарка в возрасте от 3-х до 7-и лет, на Украине...менее 10%
Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ. А против хохлят ведь нет никаких санкций, только преференции со стороны Запада.
Миллионы хохлят на заработках в Польше и России. В Польше драят унитазы. В России это в основном подсобные строительные рабочие, а их жинки на Ленинградке по ночам подхалтуривают.
Порошенко - миллиардер, рано или поздно уедет на ПМЖ в Израиль, будет соседом Коломойского. Хохлята - нищеброды, куда им ехать, никому не нужны бедняки. Нового Майдана нет. Хотя все видят, что Порошенко и Ко - мошенники. Почему нет Майдана. Нет проплат. Прошлый Майдан был проплачен Порошенко и Коломойским, спонсоров нового майдана нет. Хохлята забесплатно скакать никогда не будут.
Мораль.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом
Он напрягает тольку жопу"
(Т. Шевченко, 1851 г)
PS. На глуповатые вопросы, почему пишу о хохлах, объясняю. 80% местной флоры и фауны - злобные, нищие и завистливые скачущие бандерлоги))))
cattt 13 августа 2018 | 17:52
jjuddgge_ddrredd: Тебе уже сказали, что ты дебил, так зачем подтверждать это: Стихотворение, "про хохлов" было написано поэтом Александром Нощенко в 2009 году, а вот такие дебилы как ты продолжают копировать,
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 18:01
cattt: Тебе же указали, что дебил -- это твой папа. Потому что не предохранялся. И произвёл дегенерата.
ЗЫ. Я более информирован, чем ты. Меня забавляет, когда рвёт пердаки в клочья у бандеровских наци, вроде тебя...хе-хе.
edyunia 13 августа 2018 | 17:17
jjuddgge_ddrredd: \\получать законную "двушечку"...хе-хе\\
А как на счёт международного права. Пересёк незаконно границу в Крым, - закрыт на годы в рашестане.
tonight 13 августа 2018 | 17:22
jjuddgge_ddrredd: Интересно а если сказать что Крым это бывшая Украина и хорошо бы прибавить ещё больше земель к раше, это не будет рассцениватся как пропаганда войны? За это не арестуют?
fig_vvam 13 августа 2018 | 17:22
jjuddgge_ddrredd: что самовлюбленный придурок, расчехлился и обнажился, да?
И всем стал виден твой голый красный зад павиана.
а пытался умного изображать.
Но сразу было видно что ты придурок.
Поэтому тебя и пинали все тут, в ты в истерике бился.
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 17:28
fig_vvam: Брысь,пустоголовая бандеровская глиста, на тебя даже буковки тратить жалко)))
om7 13 августа 2018 | 17:36
jjuddgge_ddrredd: Шевченко про хохлов - это хорошо, есть и такие украинцы. Ты почитай Сашу Чёрного про кацапов - вот где правда о рабах.
vinidbi 13 августа 2018 | 17:38
jjuddgge_ddrredd: Чемергез пропутинский быстро вас гниду пригожинскую расчехлили,как дешевого тролля!!!
kulikdim 13 августа 2018 | 17:37
fig_vvam: Не сметь мешать забавной пригожинской портянке в чине никак не выше младшего ефрейтора, методички без ошибок переписывать!
* тэг #сарказм, если что )
jjuddgge_ddrredd 13 августа 2018 | 17:48
kulikdim: Потасканная забавная портянка на ноге Правосека - это твоя маманя. Сейчас она трудится на Ленинградке по ночам, обслуживает группы таджиков-дворников, что бы оплатить тебе интернет. У Правосеков денег же нет, а забесплатно ей надоело)))
* тэг #сарказм, если что )
dorin1987 13 августа 2018 | 17:32
_: А чего так просто? Давайте-ка сперва Вас и вашу маму в тюрьму посадим, м?
needroid 13 августа 2018 | 17:46
jjuddgge_ddrredd: а что здесь несправедливого? Сахалин же Япония. Или забыли? Так и про Крым забудут.
needroid 13 августа 2018 | 17:44
zztop1960: а Трампа обозвать ссышь? ))) (Список можно продолжить )
iltrovatore 13 августа 2018 | 18:08
needroid: после Де Ниро глупо писать такую чушь
tonight 13 августа 2018 | 17:09
Ну скроют они записи от незнакомых. А так называемые "друзья" Вконтакте тоже могут настучать на тебя. Разве нет?
karlan90 13 августа 2018 | 17:10
Помоему тех кто еще сидит в этой ФСБешной соц сети надо на дурку отправлять на обследование а не сажать в тюрму)
fig_vvam 13 августа 2018 | 17:18
karlan90: Это верно, но только это не относится к тем,0 к вылизывает власть.
А всем остальным надо было бежать из этой сети как только ее купил Усманов.
Ее не для денег покупали.
platonnekafrin 13 августа 2018 | 17:12
Слова хоть какие сказал?! А то ведь ляпнешь по незнанию и загремишь как будто обокрал "Восточный", спер удочку у Путина и фото Дерипаски голого увидел.
belovnikita 13 августа 2018 | 17:26
platonnekafrin: веник не хочет на 5 лет, вот и не приводит тут слова)
tonight 13 августа 2018 | 17:31
platonnekafrin: Они скромно умалчивают что он такое написал в ВК дабы народ не взбунтовался изза тупости обвинения. Кому то там наверху показалось высказывание оскорбительным, ну что поделать если они такие обидчивые. Вот тебе кто то скажет "ты дурак что ты делаеш" например. Ты нормальный не обидешся а они обидятся.
huyt 13 августа 2018 | 17:12
Никогда не пользуйтесь российскими соцсетями. Цензура.
tonight 13 августа 2018 | 17:17
huyt: А как они находят человека если он адрес не указывает ВК? И имя может быть другое
huyt 13 августа 2018 | 17:25
tonight: По IP. Есть такая программа.
sneer1 13 августа 2018 | 17:27
tonight: Если человек не пользуется Tor'ом, vpn и прочими прелестями, то это не так сложно.
vinidbi 13 августа 2018 | 17:40
sneer1: Даже с торами и vpn-нами это при желании легко отслеживается!!!
georgsemen 13 августа 2018 | 17:30
huyt:
Правильнее сказать :
Никогда не живите в России. Опасность!
idruker 13 августа 2018 | 17:14
Интересно, этих мерзавцев из Вконтакте будет потом совесть мучить за искалеченные судьбы людей или придется их мучить тасазать в мирском режиме?
fekoff 13 августа 2018 | 17:16
Жесть, но хунта конечно в Украине.
max3446 13 августа 2018 | 17:45
В 2017 году как минимум двух вьетнамских блогеров посадили на длительные сроки из-за их постов.
В конце ноября суд приговорил 22-летнего Нгуена Ван Хоа к семи годам тюрьмы за фотографии токсичных отходов, которые тайваньские заводы сбрасывали на территорию Вьетнама. Судья посчитал, что Хоа проводил пропаганду против государства.
В Таиланде строгая цензура, поэтому оставлять оскорбительные послания — опасное занятие даже в интернете. Недавно таиландец получил 35 лет лишения свободы за оскорбление королевской семьи в одной из соцсетей. Первоначально военный суд хотел посадить 34-летнего мужчину аж на 70 лет, однако судья «скостил» половину срока после признания обвиняемым вины.
Власти Турции относятся к постам в соцсетях более чем серьезно. За неугодные сообщения под арест запросто могут попасть даже главные знаменитости страны.
В начале декабря прокуратура Стамбула предложила приговорить победительницу конкурса «Мисс Турция-2017» к двум годам тюрьмы за публикацию в твиттере.
Власти Пакистана обращаются с неверными еще жестче, чем во многих других странах. За богохульные посты в Facebook там можно не только сесть в тюрьму, но и лишиться жизни.
Как оказалось, в Швейцарии можно получить огромный штраф даже за лайк в соцсетях.Так, в мае нынешнего года суд Цюриха обязал местного жителя выплатить четыре тысячи франков за лайк в Facebook.
По информации местных журналистов, 45-летний мужчина положительно оценил комментарии активистов, обвинявших главу ассоциации по защите животных в расизме.
В Соединенных Штатах даже миллионеры рискуют попасть за решетку после неудачного поста в фейсбуке.
В сентябре прошлого года суд постановил заключить американского бизнесмена Мартина Шкрели под стражу из-за шутки. На своей странице в фейсбуке он написал, что заплатит пять тысяч долларов за прядь волос Хиллари Клинтон.
sm59 13 августа 2018 | 17:58
Человеку дали 5 лет за высказанное мнение!!!
Он НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ!
НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИЗЫВАЛ!
Просто заявил, что ему НРАВИТСЯ ТО, ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ВЛАСТИ!
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Это НЕ оскорбление чувств, потому что писал только о своих чувствах.
НЕ преступные намерения.
И тем более НЕ ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА!
(ведь ему так и не удалось его оправдать... или все же удалось?).
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А если по сути, то посадили за то, что думает не так, как разрешили и не боится это выставить на обозрение.
Но господа судьи забыли, что не реализованное чувство не пропадает, а ... адаптируется к ситуации.
И недовольные скоро перестанут писать комментарии а начнут действовать.
yralez 13 августа 2018 | 18:03
Встретил сегодня знакомого, вернулся с зоны, 5 лет......как с концлагеря.
Они убивают людей.
garaal 13 августа 2018 | 18:04
"СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
oneoretwo 13 августа 2018 | 18:04
...ВКонтакте анонсировала изменение в настройках приватности социальной сети...
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...для вк может быть только одна "настройка" - полный игнор...
(вэвэплешивый: "я никогда не нарушал конституции страны".)