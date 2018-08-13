Жителя Орла приговорили к 5 годам колонии за комментарий в соцсети ВКонтакте

Решение вынес Московский окружной военный суд. Он признал пользователя соцсетей виновным в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Тем временем, администрация ВКонтакте анонсировала изменение в настройках приватности социальной сети, которое позволит пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей. От посторонних можно будет скрывать те или иные записи. Изменения планируется ввести в течение месяца. Как рассказал управляющий директор ВКонтакте Андрей Рогозов, компания, таким образом, собирается бороться с необоснованными преследованиями за публикации. Это действительно усложнит сотрудникам правоохранительных органов поиск потенциальных обвиняемых для уголовных дел за лайки и репосты.

Однако, это вряд ли поможет кардинально изменить ситуацию, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал ведущий юрист общественного проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Дарбинян напомнил, что ранее Роскомсвобода направляла свои рекомендации Mail.ru Group, в состав которой входит ВКонтакте по поводу того, как защитить пользователей соцсетей, однако ответа не последовало.