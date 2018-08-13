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17:01, 13 августа 2018

Журналист, бывший президент благотворительного фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова покинула Россию

По информации «Дождя», это связано с возбуждением дела о злоупотреблениях в фонде.

Ксения Соколова была в отъезде и пока решила не возвращаться из-за уголовного преследования, о котором стало известно неделю назад, утверждает источник «Дождя» из окружения журналистки. Где именно она находится, собеседник телеканала не уточнил. В то же время адвокат Соколовой и она сама утверждают, что журналистка сейчас на отдыхе, и ее отъезд с расследованием никак не связан.

6 августа агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против неустановленных лиц из руководства фонда «Справедливая помощь». Речь шла о заключении с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Ущерб оценили почти в 2 миллиона рублей. Сама Ксения Соколова уверена, что возбуждения дела из-за личной неприязни к ней добился генерал Следственного комитета Игорь Комиссаров. После того, как ее сняли с поста президента, она заявила о «рейдерском захвате» фонда.

Фонд «Справедливая помощь» был основан врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. Она погибла при крушении самолета Минобороны, летевшего в Сирию с гуманитарной миссией. После этого фонд возглавила Ксения Соколова — близкая подруга Глинки.

Комментарии

14

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ku111ku 13 августа 2018 | 17:03

Бог шельму метит...почему то к Елизавете ничего не прилипало...

edyunia 13 августа 2018 | 17:06

ku111ku: \\... к Елизавете ничего не прилипало...\\
Окромя внезапной кончины.

shplint_05 13 августа 2018 | 18:01

Ещё одна воровка из числа "людей с красивыми лицами" убежала из России. Кто-то удивлён? Я нет. Все они грязная, вонючая, крикливая русофобская мразь. Жалко, что к ним Меркадеров не посылают.

xuxuxoxo 13 августа 2018 | 17:08

ku111ku: В.В.Путин молодец ! Либеральные воровки бегут из России !

freedom55 13 августа 2018 | 17:14

xuxuxoxo: Портяночная шваль хорошо размножается.

venezianez49 13 августа 2018 | 17:20

xuxuxoxo: "...либеральные воровки бегут..." ...................................
Они не бежать, а сидеть должны.

mikr 13 августа 2018 | 17:30

venezianez49: Как показывает опыт Савченко/Павленского, там их еще быстрее сажают чем здесь.

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 17:06

Умные, активные и предприимчивые люди бегут из России.
Остаются "хозяева жизни" и те, кого они доят...

don_ballon 13 августа 2018 | 17:12

Комиссаров... флять, от одной фамилии фуеешь. Если в Фонде запахло деньгами, наивно думать, что сама Глинка не подверглась бы рейдерству. Дикая страна, дикие нравы. Кто валит-правильно делают. России предстоят весёлые годочки. Они, собственно, уже и начались. Раграблено будет всё. После этой хевры ничего не останется, как в 1991 году в СССР.

ku111ku 13 августа 2018 | 17:14

don_ballon: Плачь громче...

m_doc 13 августа 2018 | 17:14

Из Википедии
К. Я. Соколова возглавила фонд «Справедливая помощь» в начале 2017 года. В начале 2018 года некоторые сотрудники фонда покинули организацию, обвинив Соколову в нанесении ущерба фонду. Как выяснилось, она сняла в аренду офис в центре Москвы и подняла себе зарплату с 30 тыс. до 150 тыс.[58]. Из-за этих решений фонд практически остался без средств в течение года. Попечители фонда сами предложили сменить руководство[59]. Также выяснилось, что она как руководитель фонда наняла второго адвоката, заплатив ему 1,79 млн руб., при этом оставался действительным контракт с другим адвокатом от 2015 года[60]. Сама Соколова не отрицает увеличения расходов на сотрудников фонда, но объясняет это легализацией серых зарплат, которые выплачивались до её прихода. Скандал с фондом она объясняет как попытку захвата фонда некоторыми (бывшими) сотрудниками при поддержке мужа Елизаветы Глинки и сотрудников правоохранительных органов.

Ничё се, зарплатки! Ничё се, благотворительность!!!

arkadiy48 13 августа 2018 | 17:36

m_doc: а за 500$ кто то работать будет?,видимо и были"серые" з.п

m_doc 13 августа 2018 | 17:49

arkadiy48: Значит, это уже не благ. фонд, а предприятие.
Я кое-что в Инете почитала. Планы у них были грандиозные - построить детский реаб центр с бесплатным и платным отделениями, построить больницу для бедных (можно подумать, у нас обычные горбольницы для богатых) и т.д. ИМХО это перебор. Если что-то и строить, то не в Мск, где и так сверхконцентрация и сверхцентрализация всего и вся. При СССР в Москве каждый большой начальник под себя отдельный НИИ создавал. Сколько их таких, дублирующих друг друга, типа фунциклирует до сих пор... результатов, правда, не видно. И эти туда же.... снова под себя.

fig_vvam 13 августа 2018 | 17:44

m_doc: Мудачка, ты считаешь зарплату в 150 тысяч офигительной?ты нищая завистливая дура. Это менее 2,5 тысяч долларов.
Средняя зарплата по Москве 90 тысяч рублей.
Это с зарплатами вахтеров и уборщиц. А квалифицированный специалист меньше 100 тысяч не получает.
Меньше получать себя не уважать.
-----------
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