Журналист, бывший президент благотворительного фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова покинула Россию

По информации «Дождя», это связано с возбуждением дела о злоупотреблениях в фонде.

Ксения Соколова была в отъезде и пока решила не возвращаться из-за уголовного преследования, о котором стало известно неделю назад, утверждает источник «Дождя» из окружения журналистки. Где именно она находится, собеседник телеканала не уточнил. В то же время адвокат Соколовой и она сама утверждают, что журналистка сейчас на отдыхе, и ее отъезд с расследованием никак не связан.

6 августа агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями против неустановленных лиц из руководства фонда «Справедливая помощь». Речь шла о заключении с двумя юристами на оказание одних и тех же услуг. Ущерб оценили почти в 2 миллиона рублей. Сама Ксения Соколова уверена, что возбуждения дела из-за личной неприязни к ней добился генерал Следственного комитета Игорь Комиссаров. После того, как ее сняли с поста президента, она заявила о «рейдерском захвате» фонда.

Фонд «Справедливая помощь» был основан врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой. Она погибла при крушении самолета Минобороны, летевшего в Сирию с гуманитарной миссией. После этого фонд возглавила Ксения Соколова — близкая подруга Глинки.