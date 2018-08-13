Наталья Поклонская вышла замуж, — сообщает агентство РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма стала женой главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Свадьба, согласно этим данным, прошла в Крыму. Сама Поклонская не стала комментировать эту информацию. Она сказала, что пока не готова рассказывать о личной жизни.