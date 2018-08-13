Наталья Поклонская вышла замуж
Наталья Поклонская вышла замуж, — сообщает агентство РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма стала женой главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Свадьба, согласно этим данным, прошла в Крыму. Сама Поклонская не стала комментировать эту информацию. Она сказала, что пока не готова рассказывать о личной жизни.
Комментарии12
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starokozlovicky2gus 13 августа 2018 | 16:34
Обломался гусар Ширшиков.
fig_vvam 13 августа 2018 | 16:35
Вот те на.
А как же ее небесный возлюбленный
arye_11 13 августа 2018 | 16:39
fig_vvam:
Почему-то думаю, что сына своего она назовет Николаем и именовать его будет Вторым, несмотря на то, что он первый
sucher1964 13 августа 2018 | 16:38
А я подумал, Николай Александрович воскрес.
huyt 13 августа 2018 | 16:38
Няшку поди скоро опять замироточит.
sergirusso 13 августа 2018 | 16:38
Удовлетворит ли он Натаху? Она такая возбужденная...
goshan31 13 августа 2018 | 16:38
Иван, не подведи, обеспечь спокойствием и крепким мужским плечом барышню!..., уж больно задолбала!
rampa 13 августа 2018 | 16:38
изменщица! Николай II тебе не простит )))
nadiama 13 августа 2018 | 16:38
А мне хочется её поздравить! Ну да, на Матильде споткнулась немножко.. зато на голосовании по пенсиям оказалась единственным человеком в волчьей стае
gvs 13 августа 2018 | 16:38
Надеюсь, муженек отучит ее о сексо-монархизма ))))
ostapbey 13 августа 2018 | 16:39
Высоко поднялся сей Соловей, хоть долго пару искал.
По образцу и подобию девы Марии .
С непорочным зачатием и мирроточием..
Теперь он еще выше вспарит и ого го гого какую карьеру сотворит с такой невестой..
Даже..
galina6837 13 августа 2018 | 16:39
накрылись права человека прокурорским тазом ...