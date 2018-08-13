Московские власти собираются повышать явку среди молодежи на предстоящих выборах мэра, раздавая билеты в «Олимпийский»
Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, будут три концерта – как в марте после президентских выборов. По словам Горбунова, выступать будут популярные отечественные исполнители, впрочем, ни одного имени председатель Мосгоризбиркома не назвал. Он лишь сказал, что билеты будут выдавать москвичам до 30 лет и то не всем. По словам Горбунова, тем, кто поздно придет на избирательный участок, скорее всего, уже ничего не достанется.
Комментарии2
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danko1 13 августа 2018 | 16:36
Сам Мосгоризбирком занимается подкупом избирателей и нарушает закон о выборах.
И в упор не видит подкупа избирателей Собяниным за счет бюджета Москвы.
olegleon 13 августа 2018 | 16:39
ну да. а то что Собянин минимальную пенсию поднял на 3 тысячи в месяц это не подкуп