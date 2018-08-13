Официальный курс доллара впервые с апреля 2016-ого года превысил 68 рублей
На завтра он составляет 68 рублей 22 копейки. Официальный курс евро вырос почти на рубль. Курс на завтра – 77 рублей 65 копеек. Выше 77 рублей официальный курс евро последний раз поднимался в апреле. Как отмечает агентство Интерфакс, доллар и евро сейчас растут на Московской бирже, хоть и более медленными темпами, чем при открытии торгов. Аналитики связывают ослабление российской валюты, в частности, с подготовкой новых американских санкций в отношении Москвы.
Комментарии3
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huyt 13 августа 2018 | 16:35
Продолжающаяся девальвация рубля. Скоро наверно опять будет, когда средняя пенсия будет равна 100 долларам. Хотели продолжения путинизма - получите, распишитесь...
fig_vvam 13 августа 2018 | 16:40
huyt: Крупные западные банки предостерегают инвесторов от вложений в российские активы после самого резкого падения рубля по итогам недели со времени обвала нефти в 2015 году на фоне растущего риска новых санкций США.
Morgan Stanley занял «медвежьи» позиции, а швейцарский UBS закрыл рекомендацию покупать российскую валюту: аналитики обоих банков написали в обзорах, опубликованных на прошлой неделе, что риски перевешивают потенциальный доход от вложений в рубль. По оценке инвестменеджера JPMorgan Asset Management Дианы Амоа, вероятность санкций к государственному долгу РФ составляет до 50%.
Допрыгались кремлины, довыеживались.
Как сказано про другую страну, но по такому же поводу: претензии как у Мерседеса, но возможности Запорожца.
andre_klimov 13 августа 2018 | 16:38
Сейчас на другом континенте начнётся новый день. Другой президент потянется за телефоном и зайдёт в Твиттер... Кто-то позаботится, что бы не было скучно... Спокойной ночи, Россия!