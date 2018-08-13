Официальный курс доллара впервые с апреля 2016-ого года превысил 68 рублей

На завтра он составляет 68 рублей 22 копейки. Официальный курс евро вырос почти на рубль. Курс на завтра – 77 рублей 65 копеек. Выше 77 рублей официальный курс евро последний раз поднимался в апреле. Как отмечает агентство Интерфакс, доллар и евро сейчас растут на Московской бирже, хоть и более медленными темпами, чем при открытии торгов. Аналитики связывают ослабление российской валюты, в частности, с подготовкой новых американских санкций в отношении Москвы.