Мэрия Москвы предупредила об ответственности организаторов акции в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия»
Мэрия Москвы предупредила об ответственности организаторов несанкционированной акции в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия». Как сказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, «власти просят организаторов отказаться от этой идеи». Ранее через соцсеть «Фейсбук» инициативная группа начала распространять информацию о том, что 15 августа пройдет марш в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик. Участники собираются проследовать от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда. При этом организаторы предупредили, что мероприятие не согласовано и заявка в мэрию не подавалась.
В связи с этим, они просят отказаться от плакатов с лозунгами и вместо этого принести детские игрушки. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в организации экстремистского сообщества. На прошлой неделе адвокаты Марии Дубовик направили в генпрокуратуру и Следственный комитет письмо с просьбой закрыть уголовное дело против подзащитной, отмечая, что фигурантки дела стали жертвами провокации со стороны правоохранительных органов.
Комментарии4
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olegleon 13 августа 2018 | 16:32
детские игрушки для 18 и 19 летних? инфантилизм зашкаливает
astet 13 августа 2018 | 16:35
Собянинский подчинённый хочет лишить москвичей
их прав, гарантированных Конституцией РФ!
Что делает Собянин?
Ничего!
Значит, одобряет?
Безусловно!
И москвичи по-прежнему хотят избрать
беспредельщика Собянина своим мэром???
Что им пожелать в таком случае?
Побольше казацких нагаек и омоновских дубинок?
trans 13 августа 2018 | 16:36
Крысы путинские.
goshan31 13 августа 2018 | 16:41
Ст.6 Конституции РФ однозначно запрещает производить предупреждения...