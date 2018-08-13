Мэрия Москвы предупредила об ответственности организаторов акции в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия»

Мэрия Москвы предупредила об ответственности организаторов несанкционированной акции в поддержку фигуранток т.н. дела «Нового величия». Как сказал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, «власти просят организаторов отказаться от этой идеи». Ранее через соцсеть «Фейсбук» инициативная группа начала распространять информацию о том, что 15 августа пройдет марш в поддержку Анны Павликовой и Марии Дубовик. Участники собираются проследовать от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда. При этом организаторы предупредили, что мероприятие не согласовано и заявка в мэрию не подавалась.

В связи с этим, они просят отказаться от плакатов с лозунгами и вместо этого принести детские игрушки. 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик обвиняют в организации экстремистского сообщества. На прошлой неделе адвокаты Марии Дубовик направили в генпрокуратуру и Следственный комитет письмо с просьбой закрыть уголовное дело против подзащитной, отмечая, что фигурантки дела стали жертвами провокации со стороны правоохранительных органов.