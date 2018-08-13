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16:07, 13 августа 2018

В мэрии предупредили инициаторов акции в поддержку фигуранток дела «Нового величия» об ответственности

Столичная мэрия призвала организаторов акции «Марш матерей» отказаться от этой затеи, поскольку она не  согласована с  властями и  представляет угрозу общественной безопасности.
«Мы просим граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и  не  призывать других участвовать в  нем»,  — сказал в понедельник «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Комментарии

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kryimzdick 13 августа 2018 | 16:11

Фашистское государство.

dorin1987 13 августа 2018 | 16:19

kryimzdick: Положа руку на сердце, не совсем, но почти все признаки фашизма режим царька РФ уже обрел. А участники акции - заслужили все это по полной.

danko1 13 августа 2018 | 16:33

dorin1987: Перед сочинской олимпиадой не было только одного признака фашизма: захвата чужой территории.
Теперь все официальные признаки фашизма в наличии.
И даже поддержка Путиным неонацистских партий в Европе.

abuvgrobu 13 августа 2018 | 16:17

Не, мамаши просто дуры. Забегали, понятное дело, дочур спасать надо. А где они раньше были, когда девки в политику игрались и экстремисток из себя корчили? Учились поджоги устраивать, убивать. Или, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало? Ничего, теперь узнают, почем фунт настоящего лиха, а то слишком хорошо жилось, видно, при "тиранском" то режиме. Борцуны, мать их за ногу... За что боролись, как говорится...

marina27 13 августа 2018 | 16:20

abuvgrobu: Опохмелись.

andre_klimov 13 августа 2018 | 16:31

marina27:
Не поможет

motooppic 13 августа 2018 | 16:19

нас, москвичей, от этих митингующих и прыгающих дураков просто тошнит уже. Если у них мозгов нет, то, может, лет пять на зоне что нибудь в их пустую голову добавит? И демократия тогда точно восторжествует!

rampa 13 августа 2018 | 16:35

motooppic: оппозиционирующий демократ, работающий на митингах и демонстрациях, от чего тебя тошнит?

dwon 13 августа 2018 | 16:26

и представляет угрозу общественной безопасности
----------------------
Ужасно хотелось бы узнать какую именно.

nikolaitschi 13 августа 2018 | 16:28

Угрозу представляют те, кто ограничивает мирное волеизъявление граждан, толкая их в тайные общества и партизаны.

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