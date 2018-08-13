В мэрии предупредили инициаторов акции в поддержку фигуранток дела «Нового величия» об ответственности

Столичная мэрия призвала организаторов акции «Марш матерей» отказаться от этой затеи, поскольку она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности.

«Мы просим граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем», — сказал в понедельник «Интерфаксу» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.