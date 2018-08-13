У латвийской певицы Лаймы Вайкуле могут возникнуть серьезные трудности с  ведением концертной деятельности в России.

Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал музыкальный редактор газеты Московский комсомолец Артур Гаспарян

По мнению Гаспаряна, скандал, разразившийся вокруг слов Вайкуле, это очередная попытка найти новых врагов.

Напомним, — певица, отвечая на вопрос журналиста сказала, что не приедет выступать в Крым, поскольку, — цитирую, — «нам, европейцам, это запрещено «, — конец цитаты.