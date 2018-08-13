У латвийской певицы Лаймы Вайкуле могут возникнуть серьезные трудности с ведением концертной деятельности в России.
Такое мнение радиостанции «Эхо Москвы» высказал музыкальный редактор газеты Московский комсомолец Артур Гаспарян
По мнению Гаспаряна, скандал, разразившийся вокруг слов Вайкуле, это очередная попытка найти новых врагов.
Напомним, — певица, отвечая на вопрос журналиста сказала, что не приедет выступать в Крым, поскольку, — цитирую, — «нам, европейцам, это запрещено «, — конец цитаты.
Комментарии19
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ze_danil 13 августа 2018 | 16:08
У латвийской певицы Лаймы Вайкуле могут возникнуть серьезные трудности с ведением концертной деятельности в России
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усё - крайняя найдена
щас Расеюшка таки попрёт!!
astet 13 августа 2018 | 16:26
ze_danil: хорошо бы Евросоюз
принял ответные санкции
и не позволил российскому музыкальному ширпотребу
заниматься чёсом по Европе!!!
Пускай кобзоны
и прочие доверенные лица вождя
поют для депутатов Госдумы !
m_doc 13 августа 2018 | 16:10
В какой европ. стране запретили ездить в Крым и какое предусмотрено наказание? Мож, я что-то пропустила...
seryj_wolk 13 августа 2018 | 16:24
m_doc: Не хочет Вайкуле поддерживать аннексию Крыма. И чихать она хотела на мнение по этому поводу убогих рфиков. Да и заработала она уже достаточно, чтобы остаток жизни меньше или вообще не работать. Слушайте и смотрите патриотишку Газманова.
m_doc 13 августа 2018 | 16:32
seryj_wolk: "Аннексия" - это что, природное явление или результат чьих-то действий? Допустим, второе. Т.е. действие она не поддерживает, а выполнившего это действие - оченно даже со всей душой:)
Эта хитропопость в какой степени, хотелось бы узнать?
abuvgrobu 13 августа 2018 | 16:12
В Латвии пусть выступает, ну и в Европе.. Им, европейцам, в России делать нечего, они здесь никому не нужны, их кривляния,. и вопли никому не интересны..
srk2658lu 13 августа 2018 | 16:28
abuvgrobu: А кривляния и вопли наших "звёзд" вам интересны?
Так это всё вчерашний день европейской эстрады.
Вчерашний...
uryden 13 августа 2018 | 16:12
Да, она и сама не приедет.
Ведь европейцы не поют для людей низшей расы.
olegleon 13 августа 2018 | 16:14
какой скандал? ну не хочет она в России выступать и что? не насильно же заставлять сюда ехать?
skuulll 13 августа 2018 | 16:17
На Новый год на шпротах много бабла не нарубишь...Придет декабрь и начнет вилять хвостом: " меня неправильно поняли, ошибка перевода")
mystar 13 августа 2018 | 16:17
Пусть шиздует старая звизда вна Украину если Россия не нравится. Кто против то?
kochar 13 августа 2018 | 16:17
///«нам, европейцам, это запрещено «
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"Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека от тех, кто плохо воспитан."
Стэнхоуп, Филип Дормер 1694г.
piter_ug 13 августа 2018 | 16:19
Это у расиянцев возникнут трудности увидеть и услышать Лайму Вайкуле.
ipalla 13 августа 2018 | 16:25
Да пусть говорит что хочет и поет там, где будут слушать...Всё-таки певцов любим за их вокальные данные и за их песни, а не за то, что они говорят...
srk2658lu 13 августа 2018 | 16:26
Браво, Вайкуле!
m_doc 13 августа 2018 | 16:27
Газета.ру, свежачок:
Певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом «360» прокомментировала критику в свою сторону в связи с высказываниями в адрес российского Крыма.
«Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться», — сказала Вайкуле.
alaniron 13 августа 2018 | 16:31
Почему люди сделавшие карьеру в СССР (Буба и Вайкуле), и поющие на концертах именно песни этой эпохи, так люто ненавидят совок. Тогда нечего обижаться, что не приглашают, или клянчить гастроли. Вот Шуфутинский и Вилли Токарев стригут бабки, и живут в США. Не плюй в колодец.
kryimzdick 13 августа 2018 | 16:34
При нынешнем курсе евро к рублю проще съездить дать концерт в Лейпциге или Берлине, где экс-совков тоже много
zkotor 13 августа 2018 | 16:40
старая скотская советская традиция - травить всем миром одного, в этом рашистам нет равных