Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей. В частности, будет запущена полная приватность личных страниц: пользователь может сделать свой профиль открытым только для друзей.

Директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский приветствует намерение руководства Вконтакте обезопасить своих пользователей, однако полагает, что эта мера не станет препятствием для полицейского преследования.