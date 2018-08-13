ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей
Социальная сеть ВКонтакте обещает ввести дополнительные меры, которые ограничивают доступ к материалам пользователей. В частности, будет запущена полная приватность личных страниц: пользователь может сделать свой профиль открытым только для друзей.
Директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский приветствует намерение руководства Вконтакте обезопасить своих пользователей, однако полагает, что эта мера не станет препятствием для полицейского преследования.
Комментарии3
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olegleon 13 августа 2018 | 16:08
"пользователь может сделать свой профиль открытым только для друзей."
при этом сотрудники ФСБ автоматически зачисляются в друзья с момента создания аккаунта в ВК
alex362 13 августа 2018 | 16:19
Кранты ВК - теперь оставшиеся без шары фсбешники его тупо закроют, так как на нем втихаря могут замышляться страшные преступления на крыше.
huyt 13 августа 2018 | 16:28
Жди новых репрессий и посадок. К этому и идём.