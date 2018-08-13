Центробанк Турции объявил об экстренных мерах для стабилизации курса лиры
Национальная валюта страны падает с прошлой недели и сегодня установила новый антирекорд.
Турецкий Центробанк намерен выделить банкам крупную сумму для стабилизации их положения. Как сообщает Anadolu, общий объем средств составит больше 10 миллиардов долларов. После объявления об этих мерах лира сократила падение.
В последние дни власти Турции сделали ряд резких заявлений о возможных виновниках финансового кризиса. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объяснил ситуацию заговором, который организовали США. Своих граждан он призвал срочно покупать ослабевшую лиру. Позднее Эрдоган пообещал избавиться от доллара при проведении внешнеторговых операций с партнерами, в том числе и с Россией.
Ситуацией вокруг падения лиры заинтересовались и в МВД Турции. Глава ведомства Сулейман Солу заявил, что силовики будут бороться с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют провокационную информацию, приводящую к ослаблению лиры. По его словам, следователи нашли уже почти 350 таких аккаунтов.
Резкое падение курса лиры спровоцировало ослабление валют других развивающихся рынков, включая Мексику и ЮАР.
Комментарии11
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olegleon 13 августа 2018 | 16:06
"Резкое падение курса лиры спровоцировало ослабление валют других развивающихся рынков, включая Мексику и ЮАР. "
курс евро был 1,25, а сейчас 1,14. "другие развивающиеся рынки" ???
arye_11 13 августа 2018 | 16:24
olegleon:
На одной и той же неделе резко пошли вниз национальные валюты Турции, Ирана и России.
И на этой же неделе как раз пошли разговоры о создании новой стратегической, антиамериканской оси - Турция, Иран и Россия.
Такое впечатление, что строгий, но справедливый папа терпеливо смотрит на шалости своих отпрысков до определенного момента, а затем снимает ремень и начинает воспитывать их путем динамического соприкосновения ремня и ягодиц.
alladinov 13 августа 2018 | 16:34
Я предупреждал Эрогашу, что он у меня помидорами не отделается? Предупреждал. Так гули он стонет?
bozk 13 августа 2018 | 16:07
Это про Турцию или Россию, или Венесуэлу, или Иран ?
rogerrabbit 13 августа 2018 | 16:11
bozk: Это про Турцию или Россию
разве вы слышали, чтобы центробанк Росси объявил об экстренных мерах для стабилизации курса рубля?
курс рубля не нуждается ни в какой стабилизации!
курс рубля хорош всегда, каким бы он не был
rogerrabbit 13 августа 2018 | 16:08
>> будут бороться с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют провокационную информацию, приводящую к ослаблению лиры
вот это правильно
во всём виноваты аккаунты в соцсетях
если бы ни они, турецкая лира пуляла бы сейчас в космос
весь мир бы перешел на расчеты в лирах
но сбыться этому светлому будущему помешали аккаунты в соцсетях, наймиты американского империализма
tag188 13 августа 2018 | 16:12
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Своих граждан он призвал срочно покупать ослабевшую лиру.
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Забавные они, все эти "вожди". Держат своих граждан за полных идиотов, при том, что сами весьма скудного ума.
hiryrg 13 августа 2018 | 16:13
Пообещал избавиться от $? Так избавься - или кишка тонка? Помидоровый султанчик в панике! Так ему и надо!
goshan31 13 августа 2018 | 16:14
Закономерное падение валют людоедских режимов.
motooppic 13 августа 2018 | 16:26
надо в Турцию лететь отдыхать. Там дешево стало, если сам туда летишь. Поэтому пусть у них валюта падает, нам это демократически выгодно!
nikolaitschi 13 августа 2018 | 16:36
Проще посадить лиру в тюрьму за проституцию, чтобы не падала перед кем попало.