Центробанк Турции объявил об экстренных мерах для стабилизации курса лиры

Национальная валюта страны падает с прошлой недели и сегодня установила новый антирекорд.

Турецкий Центробанк намерен выделить банкам крупную сумму для стабилизации их положения. Как сообщает Anadolu, общий объем средств составит больше 10 миллиардов долларов. После объявления об этих мерах лира сократила падение.

В последние дни власти Турции сделали ряд резких заявлений о возможных виновниках финансового кризиса. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объяснил ситуацию заговором, который организовали США. Своих граждан он призвал срочно покупать ослабевшую лиру. Позднее Эрдоган пообещал избавиться от доллара при проведении внешнеторговых операций с партнерами, в том числе и с Россией.

Ситуацией вокруг падения лиры заинтересовались и в МВД Турции. Глава ведомства Сулейман Солу заявил, что силовики будут бороться с аккаунтами в соцсетях, которые распространяют провокационную информацию, приводящую к ослаблению лиры. По его словам, следователи нашли уже почти 350 таких аккаунтов.

Резкое падение курса лиры спровоцировало ослабление валют других развивающихся рынков, включая Мексику и ЮАР.