Российская валюта отыграла утреннее падение на биржевых торгах
Сейчас котировки доллара и евро на несколько копеек выше закрытия предыдущих торгов. Поддержку рублю оказывает Центробанк, который сообщил, что не покупал валюту для Минфина 8 и 9 августа.
Кроме того, эксперты считают, что на рубль оказали влияние меры, которые принял для стабилизации собственной валюты Центробанк Турции
Комментарии18
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olegleon 13 августа 2018 | 16:03
евро обвалился по отношению к доллару. ещё полгода назад был 1,25, а сейчас упал до 1,14. санкции? падение цен на нефть?
nitsahon 13 августа 2018 | 16:10
olegleon: повышение ставки ФРС + сохраняющиеся проблемы в Италии + возможные проблемы у европ.банков из-за Турции...
andre_klimov 13 августа 2018 | 16:14
nitsahon:
Плюс выравнивание торговых пошлин (устранение существовавшего перекоса в пользу ЕС). Плюс позиция ЕС по Ирану, значительно повышающая риски операций с евро вне самой ЕС...
holic 13 августа 2018 | 16:10
olegleon: Ващето двадцать лет тому курс был 0,85... Так шо, кто обвалился?
snikkersnepper 13 августа 2018 | 16:14
olegleon:
На самом деле валится все - от индийской рупии и турецкой лиры до австралийского доллара и южноафриканского рэнда (включая евро, хоть и в меньшей степени). Там такие закидоны, что рублю и не снились. Видать, дядя Дональд так всех перешугал, что народ пошел скидывать все, что только можно и брать баксы.
При этом рубль только что вышел в плюс и к зеленому, и к евро. Попросим же веселую радиостанцию Эхо Москвы, истерившую по поводу курса со вчерашнего вечера поставить по этому поводу всей той ботве, что писала радостные комменты под этими истеричными набросами, какую-нибудь веселую песню.
grigol331 13 августа 2018 | 16:19
olegleon:
Ай-ай-ай, как некрасиво передергивать колоду!
Это не евра обвалилась, а доллар укрепился по отношению ко всем мировым валютам за последние полгода. А год назад курс доллара по отношению к ним был +- такой, как сегодня.
goshan31 13 августа 2018 | 16:31
olegleon: совсем недавно бывало 1,11.
hiryrg 13 августа 2018 | 16:10
Какое облегчение! Прям гора с плеч - отыгрался. Теперь вся надежда на ЦБ Турции и помидорового султанчика. Конечно поможет.
proxozhij 13 августа 2018 | 16:10
За рубль в морду еще не дают?
bozk 13 августа 2018 | 16:10
На рубль оказал влияние ЦБ Турции??? Я в ахуе от этих Ыкспердов.
igoriw 13 августа 2018 | 16:15
Каждый раз, как только иностранные "инвесторы" начинают выводить свои капиталы, наш ЦБ обваливает рубль ,что бы на этом дополнительно заработать. Вот горе игроки снова купили дорого рубль, а продают сейчас за дешево, снова наступили на те же грабли....
RS: Как только доллар подскочил в цене, Минфин прекратил покупки валюты на бирже. И почему то мне кажется, что он тоже сейчас втихаря дорого втюхивает доллары лохам.
alex362 13 августа 2018 | 16:16
Подождем 22 августа и посмотрим, кто отыгрался, а кто доигрался.
igoriw 13 августа 2018 | 16:21
alex362: Если экономическая война начнется 22 августа, то итоги надо будет подводить как минимум в конце следующего года. А 22 августа в этом году будут итоги подводить не дальновидные.
goshan31 13 августа 2018 | 16:33
alex362: интереснее будет ровно через три месяца после 22 августа: 22 ноября.
alex362 13 августа 2018 | 16:37
goshan31: Вот и я же об этом. Не жизнь, а сказка - чем дальше, тем жутьчее.
evgeny_biolog 13 августа 2018 | 16:17
"Российская валюта отыграла"
Как в футболе?
platonnekafrin 13 августа 2018 | 16:22
С рублем всё точно так сбылось, как Ванга прорицала в своем экономическом видении! А дальше по её прогнозу Владимиру, а стало быть, России суждено стать владыкой мира, оставив позади себя ревущего Трампа. А вот о смерти Путина Ванга ничего не сказать не могла, поскольку он бессмертный. Так что не зять турецкий нам помог, а настоящий рок!
grigol331 13 августа 2018 | 16:24
Она третий рабочий день подряд так отыгрывает: вечером погрузилась, утром нырнула еще чуть глубже, к середине дня стараниями ЦБ слегка всплыла за кислородом, а вечером нырнула еще глыбше, чем сутки назад. Смотрите график.