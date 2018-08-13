Российская валюта отыграла утреннее падение на биржевых торгах

Сейчас котировки доллара и евро на несколько копеек выше закрытия предыдущих торгов. Поддержку рублю оказывает Центробанк, который сообщил, что не покупал валюту для Минфина 8 и 9 августа.

Кроме того, эксперты считают, что на рубль оказали влияние меры, которые принял для стабилизации собственной валюты Центробанк Турции