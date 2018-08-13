Мосгорсуд оставил в силе арест бывшего первого заместителя главы МЧС Сергея Шлякова
По версии следствия, Шляков в 2015 году участвовал в мошеннической схеме при продаже должности губернатора Ярославской области.
В преступной группе, помимо негО, состояли еще три человека, — полагают следователи. Шляков останется под арестом до 25 сентября.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yralez 13 августа 2018 | 15:44
Последыши Пагодника---в МЧС и в губерах МО.
Представляете, каков тогда их учитель ?
cobakevich 13 августа 2018 | 16:22
Кули там ... Президентский резерв.
Все на продажу .
Интересно, сколько Абрамович запросит за место Путина ?