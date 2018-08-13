Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов из-за идеи помощника президента изъять сверхдоходы

Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов из-за идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у 14 российских компаний. Из-за падения акций, по данным Bloomberg, больше всего пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – он потерял более 800 миллионов долларов, или примерно 4% от всего состояния.

Далее идут владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и владелец Северстали Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось более чем на 440 миллионов долларов у каждого.