Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов из-за идеи помощника президента изъять сверхдоходы
Российские миллиардеры потеряли более трех миллиардов долларов из-за идеи помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у 14 российских компаний. Из-за падения акций, по данным Bloomberg, больше всего пострадал владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – он потерял более 800 миллионов долларов, или примерно 4% от всего состояния.
Далее идут владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников и владелец Северстали Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось более чем на 440 миллионов долларов у каждого.
Комментарии21
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tag188 13 августа 2018 | 15:35
Российские пенсионеры должны возместить этим уважаемым людям их потери.
polsan 13 августа 2018 | 15:54
tag188: падение стоимости акций произошло сейчас, но точно так -же были и дни когда они поднимались в цене и Лисин можно сказать богател! )
к примеру состояние владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина F 1 за день выросло на $475 млн, свидетельствуют подсчеты Forbes. Это произошло благодаря росту акций НЛМК. На закрытии биржи 12 февраля они стоили 143,7 рубля за бумагу, а 13 февраля торги закрылись на отметке 148,79 рубля за акцию.
eduard53 13 августа 2018 | 15:38
Интереснее было бы озвучить (и лучше где-нить в Нюрнберге, Страсбурге, Гааге ...),
как они (экс-гэбня, комса, гопота ...) стали за 10-15 лет долларовыми миллиардерами ...
olegleon 13 августа 2018 | 15:43
eduard53: можно у Ходорковского спросить, как он за 5 лет стал миллиардером. может расскажет. Березовский уже не расскажет
eduard53 13 августа 2018 | 15:51
Можно и у Ходора. Но чего так далеко ходить? Семей 100 путинских друзей-олигархов никуда пока не делись ...
chubuk 13 августа 2018 | 15:41
Белоусову лавры Рыбки спать не дают.
alexey65 13 августа 2018 | 15:41
Интересно, сколько мог бы заработать этот Белоусов, если бы шепнул знакомым брокерам о том, что завтра объявит о своей инициативе?
И настолько ли он дурак, чтобы не воспользоваться такой возможностью?
jetsam 13 августа 2018 | 15:45
alexey65: а он лишь озвучил.
прочитал по бумажке, что подсунуло заинтересованное лицо.
alexey65 13 августа 2018 | 16:37
jetsam: Я не настаиваю на том, что бенефициар именно Белоусов, но согласитесь, что способ заработка настолько лёгкий, что грешно было бы им не воспользоваться!
yralez 13 августа 2018 | 15:47
Вы верите ?
что воры потеряли бабло , а не отыграются на нас ?
Замет или.? ....их не называют промышленниками или предпринимателями.
max3446 13 августа 2018 | 15:48
Американский историк Дэвид Стэннард утверждает: «Гитлер — щенок в сравнении с „покорителями Америки”. Чему не учат в американских школах: в результате холокоста американских индейцев, также известного как „пятисотлетняя война” и „самый длительный холокост в истории человечества”, было уничтожено 95 из 114 миллионов коренных жителей нынешних территорий США и Канады».
Вы только вдумайтесь в эту цифру, пендостанцы убили 95!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! миллионов коренных жителей чьи земли они оккупируют! 95 миллионов! 95!!!!!!!!!!!!!!!!!
ostapbey 13 августа 2018 | 15:51
max3446: ты бы тоже смог..
Но в твоей тундре одни тюлени и олени.
Из людей только чукчи.
Ну и буряты еще иногда прячутся от русского мира.
Даже
cobakevich 13 августа 2018 | 16:39
ostapbey:
Дебил, буряты не прячутся, а выступают единым фронтом в борьбе с мировым жидомасонством.
Тут и тебе дебил пришел конец !
lisitsa1962 13 августа 2018 | 15:57
max3446: Американский историк Дэвид Стэннард утверждает: «Гитлер — щенок в сравнении с „покорителями Америки”.
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Заметьте, историк американский. И никто его не клеймит как пятую колонну и очернителя великой американской истории, никто его не арестовывает, налоговая его не изводит проверками
dorin1987 13 августа 2018 | 16:03
_: /Американский историк Дэвид Стэннард утверждает:/ - Касательно того, как Вы будете платить за потери шоблы царька РФ американский историк Дэвид Стэннард ничего не утверждает? А то ведь оно удобно - класть на РФ и сообщать тут что утверждает американский историк Дэвид Стэннард, в убогой дебильной попытке тему перевести.
alexey65 13 августа 2018 | 16:33
max3446: Каким боком это к рассматриваемой теме?
Просто зудит?
hiryrg 13 августа 2018 | 15:52
Очень хорошо!
vlabumur 13 августа 2018 | 15:54
Нас Рать.
platonnekafrin 13 августа 2018 | 15:55
Всё! Президентские деньги "потеряны"! А надо было не трындеть, а в ту же ночь, на "воронке" и с маузером! Эх, помощничек! Болтун - находка для миллиардера!
snikkersnepper 13 августа 2018 | 15:57
И опять Эхонько описывает изменение капитализации акций как чью-то потерю или уменьшение чего-либо, и ничто его от этой идиотской идеи не отвлечет.
Да, шел Лисин по дороге и уронил кошелек с 800 миллионами. Так все и было - сам видел.
Как ни странно, никто из этих людей не стал ни на грамм беднее. Ну хоть иногда отвлекайтесь от своего фэнтэзийного манямирка...
cobakevich 13 августа 2018 | 16:35
И тут же вернули обратно подняв курс доллара.
Если кто и пострадал, то обычный сталевар и педагог , который ходит в магазин за едой и платит в два раза больше чем год назад.
А эти путинские упыри только наживаются на каждом чихе.